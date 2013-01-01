Почему залатать дыру на рынке труда уехавшими латвийцами невозможно

Чтобы компенсировать грядущий дефицит рабочей силы с помощью эмигрантов, нужно возвращать из-за границы как минимум 9500 человек в год. Сегодня этот план выполняется примерно наполовину, oднако из Латвии по-прежнему уезжает по небольшому городку в год.

Лелде Страздиня (34 года) перебралась в Цесис полтора года назад, приехав на неделю к маме в раздумьях о будущем. Цесис понравился ей приятной средой обитания и поддержкой самоуправления. Лелде прожила 17 лет за пределами Латвии, но вернулась и сейчас занимается реставрацией мебели в собственной мастерской.

В небольшом кафе, в котором мы договорились встретиться, Лелде паре туристов на испанском объясняла, где в Цесисе можно вкусно поесть. Из своих странствий по миру она вернулась со знанием пяти иностранных языков.

Сразу по окончании средней школы Лелде уехала в Мюнхен работать няней. В поисках более теплого места перебралась в Барселону и выучилась на дизайнера интерьеров и реставратора.

Еще во время учебы она подрабатывала упаковщицей подарков в магазине косметики и разных мелочей, принадлежавшем голландцам. Уже через год она сама обучала персонал в этом самом магазине и давала консультации по открытию новых магазинов в Испании, Нидерландах и других странах мира.

«Хорошая работа, хорошая зарплата, жизнь в самолетах и ужины в отелях в десять вечера», — прагматически перечисляет молодая женщина. Но скоро карьерная гонка привела ее к эмоциональному выгоранию. Одновременно потерпели крах отношения с другом, и Лелде с рюкзаком за спиной отправилась в Южную Америку, странствуя в одиночку по Мексике и работая волонтером с детьми в Гватемале.

Через некоторое время, Лелде вернулась в Цесис к матери. «Неделю я осваивалась пока, наконец, не ощутила себя здесь дома. Ни на минуту не пожалела о том, что осталась», — признается она.

Фантазии не совпадают с реальностью

Молодая, образованная, предприимчивая, с отличным опытом работы за границей – Лелде полностью соответствует образу реэмигранта, которым грезят политики. Возвращение их на родину – один из пунктов плана по преодолению грозящего дефицита рабочей силы.

Предполагается, что к 2030 году численность трудоспособного населения сократится на пятую часть, и почти половина (46%) жителей Латвии будет старше 50 лет. По данным Центрального статистического управления (ЦСУ), с 2000-го года в результате эмиграции Латвия потеряла 250 тысяч человек.

Правительство в своих планах предается голубым мечтам реэмиграции.

Министерство экономики в выпущенном еще в 2016 году прогнозе развития рынка труда рассчитало, что за семилетний период с 2015 по 2022 годы в Латвию вернется 76 тысяч граждан, по 9500 в год, и столько же с 2013 по 2030 годы. Это значит, что только благодаря эмигрантам уже в 2019 году в Латвию въедет больше народу, чем ее покинет. Хотя в результате снизившейся рождаемости общее число жителей продолжит уменьшаться, реэмиграция, как ожидается, существенно замедлит депопуляцию.

«Совершенно ясно, что такого не будет, — комментирует директор Центра исследования диаспоры и миграции Латвийского университета (ЛУ) Инта Миериня. — Движение происходит в противоположном направлении. Мы продолжаем ежегодно терять примерно 10 тысяч человек, каждый год по городку вроде Талси, Добеле или Бауски».

Согласно данным ЦСУ, только в 2016 году Латвию покинули более 20 тысяч человек, из которых более 17 тысяч были латвийцами. На постоянное жительство в Латвию переселились 8 тысяч, из которых латвийские граждане и неграждане, то есть, реэмигранты, составили немногим более 5 тысяч. Цифры за два предыдущих года схожие, и многообещающих тенденций в них нет.

В министерстве экономики сейчас тоже признают, что прогнозы были слишком оптимистичными и только обозначили желательный сценарий развития. Он разработан на основе данных 2014 года, когда тенденции были положительными. В действительности же преобладание эмигрантов над иммигрантами в 2016 году оказалось даже большим, чем предсказывал Евростат в своих куда более приземленных расчетах, которые не обещают Латвии позитивного миграционного сальдо до 2030 года. FOTO: Lote Lārmane

Разница в зарплатах по-прежнему гигантская

Миериня указывает на еще один негативный фактор. Исследователи Международного валютного фонда (МВФ) заметили такую особенность Латвии, выделяющую ее наряду с Литвой, Чехией, Венгрией и Польшей из общего числа стран: из нее уезжают очень образованные люди. Исследователь миграции, профессор ЛУ Михаил Хазан выяснил, что в Великобритании, где живут почти две трети эмигрантов XXI века из европейских стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), высшее образование есть почти у половины этих людей.

Исследователи МВФ указывают, что в долгосрочной перспективе это может привести к снижению эффективности государственного управления, поскольку именно такие люди формируют спрос на позитивные перемены в обществе. В свою очередь, слабое государственное управление подталкивает к отъезду еще большее число жителей. Оно также не способствует привлечению высококвалифицированных зарубежных специалистов, которые в упомянутых странах могли бы смягчить негативный эффект эмиграции коренного населения.

Министерство экономики прогнозирует объемы реэмиграции, основываясь на данных по ожидаемому приросту ВВП и средней заработной платы. Она растет, в 2017 году, миновав отметку в 900 EUR дo уплаты налогов. Однако оплата труда все еще существенно ниже, чем в Великобритании, Ирландии и Германии – странах, в которые в годы кризиса уехало больше всего латвийцев. Еще разительней различия в минимальной зарплате, а именно получателей низких зарплат в Латвии больше, чем где-либо.

Исследовательская группа ЛУ под руководством Инты Миерини опросила более 14 тысяч латвийцев за рубежом. В ближайшие пять лет возвращаться планируют только 16% эмигрантов, 30% респондентов ответили, что обдумывают возвращение при определенных обстоятельствах, а еще 30% не намерено делать этого вовсе. «Достаточно много тех, кто в данный момент не планирует возвращаться, но следит за ситуацией, — говорит Миериня. — Для того, чтобы было кому возвращаться, когда ситуация в Латвии улучшится, важно сохранить их связь с родиной в этот период ожидания».

Наиболее частая причина невозвращения – опасение, что на родине невозможно будет найти подходящую работу. Исследователь предлагает внимательней присмотреться к отдельным группам эмигрантов.

Кризис в здравоохранении

«Например, в огромных количествах уезжают работники здравоохранения, и они же реже других планируют возвращаться, — отмечает она. — В Латвии крайне низко финансирование здравоохранения — различия в зарплатах гигантские».

По данным Общества врачей, в последние годы разрешения на работу за границей получает в среднем 15 врачей в месяц и важно то, что большинство моложе 35 лет. Часть из них – иностранцы, но уезжают и много латвийцев. Министерство здравоохранения рассчитало, что к 2015 году в Латвии будет не хватать почти тысячи врачей. Дефицит медсестер по сравнению с нынешней ситуацией удвоится и достигнет 3 тысяч. FOTO: Министерство здравоохранения

Эмигранты скептически относятся к латвийским социальным гарантиям, здравоохранению и возможности образования для детей. Заметна неудовлетворенность и в среде реэмигрантов: хотя известно, что вернувшиеся в среднем более активны экономически и зарабатывают больше остальных, они также намного более скептически настроены по отношению к действиям латвийского правительства.

Ценность на бумаге

В 2013 году правительство утвердило трехлетний План поддержки реэмиграции. Ответственность распределили между примерно двумя десятками учреждений, на его исполнение было выделена половина из запланированных трех миллионов, но многие мероприятия так и остались на бумаге.

Например, пока еще не была создана единая справочная служба, которая могла бы предоставить желающим вернуться необходимые консультации, хотя именно предоставление информации о трудоустройстве, начале предпринимательской деятельности и различных бытовых проблемах реэмигранты называли одной из важнейших форм необходимой им поддержки.

После долгих дискуссий в конце 2016 года политики отказались от этого плана. Вместо этого они решили передать контроль над осуществлением политики реэмиграции МИДа, в сферу ответственности которого и так входят связи с диаспорой. На вопрос, что должно быть сделано во внешнеполитическом ведомстве, отвечают, что конкретные мероприятия будут включены в план по взаимодействию с диаспорой на 2019-2025 годы.

Это означает, что до 2019 года новых мероприятий по поддержке реэмиграции, скорее всего, не ожидается.

Работа для самоуправлений

FOTO: Kaspars Goba

Вернувшись после 17 лет за границей Лелде получила-таки поддержку, но ее оказало не государство, а самоуправление. Поскольку все ее накопления «растаяли» в Мексике, ей пришлось начинать заново. Она подала заявку на конкурс грантов по программе «Делай для Цесиса», которая является одной из муниципальных форм поддержки малого бизнеса. Получила 1500 EUR на приобретение оборудования для шитья и реставрации мебели и основала фирму A-Dot. Помещение под мастерскую она арендует в здании бывшего профтехучилища в центре Цесиса. По инициативе самоуправления в нем пару лет назад был образован центр творческой индустрии. Теперь коворкинг под названием Skola6, единственный за пределами Риги, полон начинающих предпринимателей из самых разных отраслей.

У Цесисского самоуправления нет ни одного финансового инструмента специально ориентированного на реэмигрантов. Однако в отличие от премьер-министра Мариса Кучинскиса (СЗК), который еще в 2016 году заявил, что не станет зазывать эмигрантов на родину, пока ему нечего будет им предложить, Цесис старается не терять связи с уехавшими горожанами.

Председатель краевой думы ездил встречаться с земляками в Ирландию и Великобританию, теперь подумывает о поездке в Норвегию и Германию, где их тоже много. Самоуправление регулярно рассылает своим эмигрантам электронные письма с городскими новостями, в том числе и открывшимися трудовыми вакансиями.

«Осталась бы я здесь, не получи я грант? – размышляет Лелде. — Он дал мне возможность начать прямо сейчас. Они видят, что есть будущее, что человек останется в Цесисе. Дают человеку удочку, а не рыбу». Среди причин возвращения реэмигранты чаще других упоминают семью, друзей и тоску по родине. Лелде, напротив, называет себя гражданином мира. Но в Цесисе она нашла то, чего не получила нигде – натуральные продукты, чистый воздух, красивый город, который можно обойти пешком, с отличной культурной жизнью и возможность работать на себя, не залезая в кредиты.