Фотограф Соколов: люди не учат латышский из-за собственных лени и глупости

Нежелание русских по национальности людей в Латвии учить латышский язык - это только их лень и глупость. В этом уверен скандальный фотограф Александр Соколов. Несмотря на то, что его родной язык - русский, в сердце он чувствует себя латышом и патриотом.

«Во мне течет русская, украинская, литовская, белорусская, еврейская и немецкая кровь, однако я родился в Латвии. Почему мне нужно ассоциировать себя с какой-то другой культурой, если мне близко это государство», - утверждает фотограф. Среда в основной школе была очень прорусской, он был единственным среди одноклассников, который не мог понять это неодобрительное отношение к Латвии, поэтому начал думать: если остальным так не нравится Латвия, почему они здесь живут? Тогда лучше бы ехали в Россию, чтобы жить и учиться там.

Во время экскурсии в основной школе Александр подружился с детьми из латышской школы. Понял, что с ними у него куда больше общего, чем с одноклассниками, после чего сменил школу. Теперь он сожалеет, что не начал учить латышский язык намного раньше.

Комментируя политические дискуссии о том, что нужно бы перейти на образование только на латышском языке, фотограф суров, так как не понимает, в чем проблема учить математику на латышском языке, так как формулы одинаковые. Александр Соколов также отметил, что русским школьникам, возможно, немного сложнее было бы учить историю на латышском языке, однако и тогда нет большой разницы, на каком языке узнавать, в каком году родился Наполеон.

Если планируешь жить, работать и развиваться в Латвии, то латышский язык необходимо знать идеально. После публикации в соцсетях своего мнения о необходимости знать госязык, он получил много враждебных комментариев, особенно от русских по национальности людей. Он это поясняет фактом, что Советский Союз рухнул относительно недавно, однако многие люди считают, что это было неправильно, и что наша земля должна принадлежать России, поэтому они ждут часа «Х», когда это может произойти. И они упоминают это в виде аргумента, почему не учат латышский язык, несмотря на то, что все дело в лени и глупости людей.

В любительской спортивной команде «Patria» - бывшие и действующие военные, земессарги и яунсарги, и Александр Соколов - один из них. В качестве латышских ценностей он называет не только самые значимые государственные даты, но и каждый день. Он с небольшой иронией комментирует 9 мая: русские по национальности люди в этот день вспоминают ветеранов. Когда у Александра Соколова были живы бабушка и дедушка, которые тоже воевали, он о них вспоминал не 9 мая, а каждый день. Так же и с патриотизмом. «Мой патриотизм не снижается в мае или июле», - о своей любви к родине говорит Александр Соколов.

Александр Соколов известен как автор провокационных эротических фотографий. Он также вел на телеканале TV6 передачу «Sokolovs par seksu» (Соколов о сексе) и принимал участие в передаче «Танцуй со звездой» на телеканале TV3.

Все интервью Александра Соколова на латышском языке смотрите здесь: