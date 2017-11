Закон Магнитского и «старинное занятие нерасторопной латвийской клячи»

То, что Латвия - самая нерасторопная кляча в «балтийской тройке», - даже не старая новость. Это, увы, «исторически сложившаяся» реальность. Мы, дескать, сперва поглядим, как «прокатят» нововведения у соседей (и на чём они там «навернутся»), а уж потом решимся сами. Если вообще решимся. В своё время эту особенность - скорее общелатвийского, чем конкретно латышского - темперамента с гениальной прозорливостью учла президент Вике-Фрейберга, «выговорив» проведение судьбоносного референдума о вступлении в ЕС на тот момент, когда соседи уже успеют проголосовать. Тактический маневр сработал безошибочно.

Правда, тогда ситуация была иной. Не сказать ничего было просто невозможно: в Брюсселе ждали ответа из каждой страны-кандидата. И политическое чутьё госпожи президента оказалось как нельзя кстати. Увы, многие иные, не припирающие к стенке вопросы оставляли и оставляют возможность отмалчиваться до последнего момента. Пока пальцами не начнут показывать.

(Но ведь не факт, что начнут. Может, пронесёт. Главное сидеть тихо, и не высовываться).

Именно так и с Законом Магнитского. Принимать и использовать его Латвия совершенно не обязана - хотя это бесспорно было бы в её государственных интересах. Сколько ещё стран ЕС должны ввести Закон Магнитского, чтобы и в Риге наконец решилась? На этот вопрос пока нет ответа. Тем более, что на данный момент наши ближайшие соседи - пионеры на целом Старом континенте.

Пока же во всех странах ЕС действует общеевропейский санкционный список конкретно по Крыму. 150 физических лиц - начиная губернатором Севастополя Дмитрием Овсянниковым - лишены возможности въезда в ЕС, а их европейские финансовые активы - как и счета 38 юридических лиц - заморожены на срок до гипотетического снятия санкций. То есть, на период весьма неопределённый.

Принимая первый пакет санкций по свежему факту аннексии Крыма, многие ли - не только в Брюсселе, но и в Вашингтоне, где Закон Магнитского действовал уже с 2012 года, - многие ли представляли, какое развитие получит «санкционный сценарий»? Многие ли вообще могли вообразить, что не пройдёт и пары лет, как вынесенный тогда Западом вердикт - скорее политический, чем экономический - выльется в глобальный финансовый аудит? И главным его катализатором станет даже не Крым, но кремлевская попытка вмешательства в президентские выборы США.

Годовщину итога тех выборов сегодня вполне уместно отпраздновать с шампанским. Победа Трампа, в которой многие по обеим сторонам Атлантики год назад видели знак надвигающегося апокалипсиса, на деле

обернулась таким «крестовым походом» против отмывания денег, какого так называемый Запад не предпринимал за всю свою историю.

Уже ясно, что 180 дней, назначенных в августе Конгрессом США на расследование российских активов в западных банках, по техническим причинам не хватит. Какие там 180 дней после одних лишь показаний экс-советника Трампа-кандидата Джорджа Пападопулоса, давшего следствию немало новых имён и фактов! Какие к дьяволу 180 дней после опубликования 5 ноября Международным консорциумом журналистских расследований так называемых «Райских бумаг»?!

Этот архив почтенной фирмы Appleby, более столетия специализировавшейся на подыскании надёжных налоговых убежищ своим клиентам - крупным корпорациям, монархам и членам их семей, поп-звёздам и иной респектабельной публике - насчитывает почти 14 миллионов страниц. О каком полугодии речь?! Неясно, хватит ли въедливое изучение всего этого и трёх оставшихся лет каденции Дональда Трампа. А материала всё прибывает.

Не диво, что хвалёной «безбашенной» отваги у самого мистера Трампа в последние месяцы сильно поубавилось. На больших саммитах, где встречи с Путиным неизбежны, он, лучезарно улыбаясь, старается побыстрее проскользнуть мимо. Ещё бы: с недавних пор концом карьеры президента США может стать даже чуть затянувшееся рукопожатие с российским коллегой. До задушевных ли тут бесед.

Как не согласиться с политэкспертом Лилией Шевцовой, написавшей, что «для Трампа в ситуации, когда Россия стала поводом для чистки «американских конюшен», любая «перезагрузка» отношений с Москвой станет политическим самоубийством» (www.svoboda.org).

"Расследование "российского следа"..., - продолжает Шевцова, - которое ведёт команда независимых прокуроров, открыло шлюзы, из которых хлынул поток давно копившейся грязи. В этой грязи тонут не только мошенники, оказавшиеся в руководстве избирательного штаба Трампа, но и члены его администрации (например, министр финансов и торговли Уилбур Росс, а также советник и зять президента Джаред Кушнер и члены его семьи - И.П.), и, наконец, клинтоновская команда, которая, как выяснилось, заказала компромат на Трампа. Вот-вот в омуте окажется сама Хиллари Клинтон...

Волна, поднятая в США, обязательно докатится и до Европы, где уже в тревоге застыли те, кто занимался тем же, что и их американские коллеги: стригли купоны за счёт обслуживания коррупционных режимов. Причины для волнения обоснованны: 29 европейских правительств уже потребовали раскрыть имена анонимных владельцев собственности в их странах".

Как видим на свежем примере задержанного 20 ноября в Ницце члена Совета Федерации Сулеймана Керимова, обвинённого в уклонении от уплаты налогов на покупку (через подставное лицо) виллы Hier площадью в скромных 12.000 квадратных метров, - это работает.

И будет работать - раз уж появилась на то сильная политическая воля. Слишком длительное бездействие многих западных правительств породило расхожее мнение, что-де свободным миром на деле правит сговор больших корпораций, - этаких небожителей, с которыми простым смертным ни за что не сладить - бессмысленно даже пробовать Эту убогую пораженческую теорию старательно подпитывала и лелеяла кремлевская пропаганда. Ясно же, что наблюдаемого ныне поворота событий в Кремле ожидали меньше, чем где-либо.

Впрочем, картинкой «дикого», мафиозного капитализма любила стращать и прежде пропаганда советская. С той лишь разницей, что «живьём» того «дикого» капитализма граждане брежневского СССР никогда не видывали. Их абсолютное большинство не видало и цивилизованного. В нынешней же России с «диким» капитализмом знакомы все. А с цивилизованным - по крайней мере те 14%, что имеют заграничные паспорта. Так что все заинтересованные давно успели сравнить. Не оттого ли денег - даже вполне «чистых» - у себя в стране граждане РФ стараются держать поменьше?

Ясно, что рая на земле не бывает - разве что в очень далёких оффшорах, хотя и там не для каждого. Во всех же остальных местах хватает желающих по разным причинам уйти от налогов. И везде существуют «грязные» деньги. Отличаются лишь степени их соотношения с «чистыми». В Национальном Бюро экономических исследований США подсчитали, что

капитал, выведенный гражданами РФ в оффшоры, в три раза превышает уровень валютного резерва России.

Новость не самой первой свежести, но вряд ли эта пропорция успела измениться в сторону большей сбалансированности.

Ясно также, что «пристраиванием» этих денежек, распихиванием их по оффшорным компаниям и банкам, «вбитием» в недвижимость и конвертацией в ценные бумаги занята целая армия вполне на вид цивилизованных юристов, финансовых советников, банкиров. Как и просто посредников, обладающих широкими связями, и за сравнительно скромные «откаты» в десятки тысяч организующих полезные встречи и знакомства.

Известно, что такие полезные люди имеются и в Латвии. 4 мая портал rebaltica.lv опубликовал расследование посредничества финконсультанта и и управляющего оффшорными активами группы состоятельных россиян Вилиса Дамбиньша в деликатном вопросе кредитования «Национального Фронта» Марин Ле Пен в Первом чешско-российском банке. Очень показательная история. Есть, правда, подозрение, что таких дамбиньшей в стране даже не пять и не десять.

«Сделать красиво» денежным клиентам из большой соседней страны - старинное латвийское занятие.

Направлений в этом обширном бизнес-сегменте хватает, и не все рекламируются так широко и открыто, как, скажем, продажа недвижимости или «элитный» дивелопинг под заказ. Правда, после 2014 года в надводной части сегмента дела подпортились - одна лишь недвижимость продолжает неплохо уходить. Правда, уже не самая дорогая. Но условия работы усложнились и тут: слишком много дела стало государству, кто, для кого и зачем покупает дома и землю в Латвии. Клиент и так нервничает, а тут ещё до кучи Закон Магнитского замаячил - сначала в одной соседней стране приняли, потом в другой... Да клиент просто сбежит из региона!

Надо бы как-то дипломатично объяснить, кому следует: к чему торопиться-то? Дело это пока что добровольное, к стене никакой Брюссель не припирает. Свой марш по Европе «американская метла» начнёт определенно не с Латвии, а там по ходу будет видно. Может и придётся приличия ради ввести этот закон, если все остальные его примут. Но ведь не факт же, что все до единого так поступят. В общем, поглядим.

То ли дело эти российские двухсотрублёвки с видами Крыма. С ними настоящая беда: нету, говорят банкиры, такого циркуляра, чтобы их запретить и не пущать. То есть, выходит, нам их силой впихивают. Это же форменная провокация! Лом, от которого нет приёма!

*Закон Магнитского (также акт Магнитского, англ. Russia and Moldova Jackson-Vanik Repeal and Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act of 2012) — инициированныйУильямом Браудером принятый в декабре2012 года вСШАзакон, отменяющийпоправку Джексона-Вэника и вводящий персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушениеправ человека и принципаверховенства права вРоссии. Назван по имени скончавшегося в тюрьмеСергея Магнитского. Изначально был направлен в первую очередь противлиц, подозреваемых в причастности к смерти Сергея Магнитского.

Под санкциями имеются в виду визовые ограничения на въезд в США и блокировка финансовых активов в банках США.

Также терминами закон Магнитского или акт Магнитского иногда обозначаются нормативные акты других стран, нацеленные против отдельных граждан России.