«Прихваты», «базары» и монополия на гопничество: откуда растут ноги

22 ноября, аккурат между визитами Башара Асада и иранского аятоллы навестить Владимира Путина пожаловал чешский президент Милош Земан. И тут же, образно выражаясь, схлопотал по физиономии. Ни с того, ни с сего, на ровном месте. В день его приезда на сайте телеканала «Звезда» появился текст с красноречивым заголовком: «Чехословакия должна быть благодарна СССР за 1968 год». Правда, через несколько часов опус удалили, а премьер Медведев поспешно перед гостем извинился. Но осадок остался: давний европейский друг Путина вылетел в Прагу в сильно испорченном настроении. С чем же на самом деле столкнулся Земан?

Президент Чехии - фигура символическая. В случае Земана этот конституционный факт звучит как двусмысленность. Слишком уж хорошо известно, что именно символизирует нынешний президент ЧР. 73-летний Земан высокомерен и несдержан на язык. Европейских лидеров он считает дураками, о чём регулярно сообщает соотечественникам с телеэкранов. Иное дело - Путин. Если бы вопрос антироссийских евросанкций решал чешский президент, их не ввели бы никогда.

Но уж коли ввели, остаётся громко протестовать. При каждом удобном случае. Последний представился полтора месяца назад, когда на сессии ПАСЕ в Страсбуре Земан назвал аннексию Крыма «завершённым делом».

И заодно посоветовал Киеву озаботиться переговорами с Москвой о получении возможной компенсации.

И хотя в тот момент сногсшибательное предложение Земана не увлекло ни украинских представителей, ни российских (вообще отказавшихся от какого-либо обсуждения этой темы, названной ими «закрытой»), - не следует думать, что с тех пор в РФ только и ждали приезда Земана, чтобы там на нем отыграться.

Непохоже, что существовал какой-либо продуманный план специально унизить чешского президента. Не соврал и премьер Медведев: оскорбивший Земана в лучших чувствах «звездный» портал действительно официальной позиции РФ не отражает. Другое дело, что самый надёжный способ избежать оскорбления чувств хамскими выходками, от которых сегодня никто и ни на каком уровне в России не гарантирован - оставлять чувства дома. Алгоритм тут, как дико и иррационально бы он ни звучал, давным-давно проверенный: чем больше имеешь «лучших чувств», тем больше хамства получишь в ответ. Особенно если ты восточноевропеец.

Этой мудреной материи никак не одолеть старине Земану. Зато премьер соседней Венгрии, тоже давно имеющий репутацию «друга Путина», ни на секунду о ней не забывает. Путина нигде не «пиарит», к снятию санкций не призывает. О своей же хвалёной «дружбе» с президентом РФ и вовсе отпускает вполне циничные комментарии («Viktor Orban: Putin Has No Personality», politico.eu). При этом знает: в Кремле не обидятся. Ведь там ничего кроме периодических «стрелок» на предмет взаимовыгодных гешефтов от него, Орбана, не ждут. Сбежались-обтяпали-разбежались. С каменными физиономиями. По-«пацански», без расшаркиваний, заверений и прочих излишних рассусоливаний.

Viktor Orbán: Putin has no personality

Куртуазности и сентиментов в Кремле не ценят, там в чести совсем иные ухватки. Но только ли в Кремле?

За пару недель до скандала с Земаном «Новая газета» опубликовала текст давно живущего в Канаде российского философа и эссеиста Михаила Эпштейна «Гоп-политика, гоп-журналистика, гоп-религия». Никаких волнующих открытий этот очень качественный автор на сей раз не явил, да и не стремился. Он просто подвёл убедительный итог весьма заметным мутациям, произошедшим за последнюю четверть века в «мэйнстримном» стиле российской политики и публичной жизни.

"Я бы назвал (новое доминирующее течение - И.П.) "гоп" - от слова "гопник"... Этот агрессивно-куражистый стиль поведения... стал всё заметнее проникать в разные сферы общественной жизни. Теперь к их названиям можно смело присоединять приставку "гоп-" , поскольку все они пронизаны гопничеством.

...В отличие от преступного сообщества, гопники отчасти интегрированы в нормальную жизнь. Это преступность от случая к случаю, спорадическая, контекстная... На современном жаргоне, это гибридность. При гибридной войне страна-гопник использует скрытые операции, диверсии, кибервзломы, наёмников и повстанцев, но при этом старается... отрицать свою вовлечённость в конфликт, аккуратно голосует на всяких ассамблеях, выступает против двойных стандартов и вмешательства в чужие дела, в общем ведёт себя чуть ли не как отличник...

Гоп-политика, гоп-дипломатия, гоп-журналистика, гоп-религия... по сути гибридны: они соблюдают одни законы профессии, чтобы создавать себе алиби при нарушении других".

Попав на исключительно благодатную почву, российский гоп-мегатренд пророс даже столь экзотическими цветочками, как гоп-диссидентство. Кто такие, например, нацболы? Или «влипший» в очередную каталажку (на сей раз, комфортабельную французскую) акционист Петр Павленский?

Все они, безусловно, отличаются от «каноничных» гопников: подчёркнуто идеологичны, не исповедуют культа толпы, не только не нападают на тех, кто заведомо или с виду слабее, но, наоборот, демонстративно задираются с сильными и могущественными. Проявляют повышенное внимание не к одной идейной, но и к эстетической «упаковке» своих акций. Оттого, собственно, диссидентами и являются. Хотя их гопническеский «замес» четко различим невооружённым оком.

Так или иначе, на фоне гоп-мегатренда люди эти - ничтожные маргинальные группы.

Реально кремлевской власти не угрожающие. С большинством же - пусть с виду и «прикормленным» - ситуация вовсе не однозначна.

Взлелеянное властью гопничество - всегда палка о двух концах. Вырастающее, как на дрожжах, оно затем с трудом поддаётся контролю.

Однажды выпустив этого джинна из бутылки, назад его впихнуть мирным способом невозможно..

На первых порах сей сюжет развивается архибанально: толпе умело подыгрывают, ей делают приглашающие знаки, а она, пожирая «начальников» глазами, находит предложение заманчивым. Да и как не соблазниться? Если самому министру Мединскому не зазорно быть гоп-историком, то чего стыдиться автору текста на сайте «Звезды» Масловскому? С именем, можно сказать, человек, три книжки успел тиснуть... А что, разве не должна была Чехословакия благодарить СССР? Разве ж кто из ближайших коллег считает иначе?

Действительно. Появившуюся тут же по удалении текста редакционную «отписку» открывает фраза: «Пражская весна - непростая страница в нашей общей истории». Вот так - ни больше, ни меньше. Уже и история «наша» общая - любопытно, с какого момента, и по какому поводу. Что же до «непростой», то слово это ключевое в одной из наиболее заезженных мантр гоп-историографии и гоп-дипломатии. Всё на самом деле очень непросто,

ребята, - а вы что ж думали, мы лишь по простоте душевной сели в танки, и попёрли на мирных граждан «дружественного» государства?..

Знакомясь с высокими образцами стиля, со «знаковыми» эвфемизмами и оксюморонами, радостно внимая слетающим с уст МИД Лаврова комментариям вроде «дебилы, б...!» - не говоря уж о и нетленном президентском «мочить в сортире» и иных образцах изящной словесности, и о «прихватах» и «базарах» киселёвых-соловьёвых, - рядовые гопники делают вывод: особо стесняться теперь незачем. А главное, некого. «Наверху» все в доску свои.

И начинаются «народные» гоп-инициативы. Порой избыточные даже на взгляд благоволящей им власти. Что такого-растакого произнёс в Бундестаге школьник из Уренгоя? Слова неправильные выбрал, сказав о «невинно убиенных»? А по существу? Какую такую америку он открыл, какую общепринятую теорию опроверг? Сказал, что не все призванные в вермахт хотели воевать?! А кому-то казалось, что рвались, как с цепи, и все до единого?! До взрослых дядь и тёть никак не доходило то, что без труда постиг желторотый школьничек, лишь чуть-чуть углубившийся в историю?..

Но ведь гопота никуда не углубляется, к чему ей. Она лишь реагирует на внешние сигнальчики того, что по известным ей одной причинам считает аномальным. Её логика иррациональна, а мотивации спонтанны. В то время как одни стада гопников громко топочут с иконами, хоругвями и свастиками на самодельных знамёнах (и ничего!), другие с рыком накидываются на показанный им палец. Даже не средний.

Если, конечно, покажет его чужой. Не такой, как они.

Рёв и вой вокруг того школьника - типичная, хрестоматийная гоп-инициатива.

Хлебом ведь не корми, дай только врезать кому-нибудь в харю просто так, чтоб знал наших.

Дай покуражиться над тем(и), кто слабее и в меньшинстве (если и не в реальном, то хотя бы в иллюзорном). На сей раз, правда, оказалось, что именно в иллюзорном: за мальчика вдруг вступились СМИ. И в итоге главному медийному мальчику страны - пусть и не первой молодости, зато с вневозрастным петрушечьим лицом - пришлось замолвить словцо. От имени правительства. Чтоб совсем уж беднягу не «зачморили».

Но произнеси тот же школьник те же слова в местах менее ярких и гулких, чем зала Бундестага - зачморили бы за милую душу. Втихаря. И никто никогда и не узнал бы. То, о чём пишут медиа - капли в море нераскрытых «геройств» гопоты. Бывает, конечно, что отчаявшейся жертве приходит в голову перед тем, как шагнуть с крыши, записать на смартфон кошмарные свидетельства. Только тогда спасать уже некого.

Смартфон Ильназа Пиркина из татарстанского Нижнекамска уцелел. Такого счастья был лишён его разбившийся насмерть хозяин. И теперь всем известно, что жизнь его была растоптана никакими не бандитами, и не паталогическими садистами, - всего лишь банальной гопотой, только при погонах и должностях в местной полиции. Получающей за своё гопничество госзарплаты.

Именно для вот таких, никак не защищённых граждан России, а вовсе не для чешского президента Земана, который приехал, напоролся, раскричался, принял извинения и уехал, - массовое «гопничество в законе» страшнее всего. Хотя масштабного размаха гоп-инициативы становятся небезопасными и для тех самых власти и пропаганды, которые весь этот сброд с таким усердием пестовали, при каждом удобном случае натравливая его на очередного «врага».

Ведь раньше или позже

наступает момент, когда уже не «начальники», не гоп-политики, но рядовая гопота начинает решать, с кем бороться.

И в экстатическом порыве скачет намного дальше, чем ей по негласному протоколу позволено.

Репетицию такого момента все уже видели: «гражданско-православное движение» против злосчастной «Матильды» разворачивалось с таким размахом, что порой казалось: ещё немного, и власти понадобятся танки и БТРы. К её, власти (и вменяемой части граждан) радости пока что обошлось лишь групповыми арестами и задержаниями. Но ведь с каждым годом «гоп-инициатива» всё ширится. Давно ли о каком-нибудь провинциальном скандальце с закрытием выставки или театральной премьеры из-за «оскорбления чувств верующих» писала наперебой вся пресса - в том числе и зарубежная?

После «Матильды» таких мелочей никто уж и не замечает. Страна медленно, но неотвратимо дрейфует в направлении «большого Донбасса». Пока что «важным» гопникам кое-как удаётся сладить с «простыми». Но принципиальный конфликт между ними неминуем; это лишь вопрос времени.

Потому что любой статистический гопник инстинктивно чует: власть ничего особо нового для него не придумала - просто в какой-то момент она дала «зелёный свет» тому, что десятилетиями и так существовало и воспроизводилось в подполье, при более или менее репрессивных предыдущих режимах. Только и всего. Но теперь, когда он уже привык ни в чём себе не отказывать, власть пытается перевести «зелёный свет» в режим реле, по своему усмотрению то включая его, то выключая.

Так что выходит, не такая уж в доску своя эта власть, как раньше казалось.

Непререкаемая «монополия на гопничество» у руководства РФ присутствует только во внешнеполитических делах - просто оттого, что нет в мировой политике другого гопника. Жулики, националисты, террористы, эгоисты, паразиты, филантропы, хитрецы, лицемеры и прочие виды, - представлены каждый хотя бы в нескольких экземплярах. Но гопник - единственный.

Внутри же «отдельно взятой» обозначилась гоп-конкуренция. Власть попала в ловушку, ею же самой и сооружённую: всё труднее ей сохранять «право первой руки» на гопнические эксцессы, в чём бы те не выражались. Радикально же от избыточного гоп-ресурса можно избавиться лишь двумя путями: массово выслать на большую войну, либо уничтожить внутри страны. Но в ХХI веке большие войны суть войны технологий, а не живой силы. Масштабный же террор сталинского образца Кремль просто не в состоянии сегодня себе позволить.