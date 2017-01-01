Посол России в Латвии: А во что здесь инвестировать? Разве что в Liepajas metalurgs - как в прорву

«А во что здесь инвестировать? Разве что в Liepajas metalurgs - как в прорву. Вон украинцы попробовали — и что? Может, в рыбную промышленность? Но мы в своей не можем толком разобраться — от Владивостока до Калининграда», - так на пресс-конференции по итогам уходящего года на вопрос о российских инвестициях в латвийскую экономику ответил посол России в Латвии Евгений Лукьянов.

В то же время посол отметил, что самое важное, что в 2017 году падение взаимной торговли между Россией и Латвией остановилось. «За последние 9 месяцев экспорт латвийской продукции в Россию вырос на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а импорт из России — на 15-17%», - сказал он. Стоит уточнить, что 30% - согласно данным латвийской таможни, по данным российской - 9%, из-за разной методики подсчета экспорта товаров и услуг.

Среди итогов 2017 года российский посол отметил следующее:

В феврале делегация Торгово-промышленной палаты РФ во главе с ее президентом С.Н.Катыриным провела переговоры с партнерами из Латвийской торгово-промышленной палаты. Встречались с министром экономики А. Ашераденсом, министром земледелия Я. Дуклавсом и мэром Риги Н. Ушаковым. В феврале на Международной книжной ярмарке в Риге российскую делегацию возглавлял спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству М.Е. Швыдкой. Он встречался с госсекратарем МИД Пелдеговичем и замгоссекретаря минкультуры Д. Вилсоне.

В мае в Риге побывал помощник президента России и член госсовета РФ И.Е.Левитин — встретился с министром сообщения У. Аугулисом и выступил на «Балтийском форуме». Аугулис позже посетил Москву, где участвовал в «Неделе транспорта».

Замсекретаря Совбеза РФ М.М. Попов принял участие в ежегодной Рижской конференции по безопасности, вел переговоры с секретарем Совета нацбезопасности Я. Кажоциньшем.

Многолетняя работа демаркационной комиссии, начатая еще в 2009-м, наконец-то завершена. Прохождение латвийско-российской госграницы согласовано.

В конце декабря в Москве прошли Дни Риги, в рамках которого состоялся форум делового сотрудничества «Рига-Москва-2017». В ней участвовала представительная делегация Рижской думы и латвийского бизнеса.

На заседание Объединенной латвийско-российской рабочей группы по незаконной миграции, прошедшее в Москве, приехал начальник Государственной пограничной охраны ЛР Н. Габарс.

Мы гордимся, что в определенном смысле украсили одну из самых красивейших улиц Риги — сдали после реновации посольский дом на ул Алберта, 5», - заявил посол России в Латвии.

2018 год безусловно будет для России и Латвии годом интересным, насыщенным многими политическими и иными событиями. Для России - это, прежде всего, выборы президента России, которые пройдут 18 марта, для Латвии это 100-летие провозглашение государственности, отметил Евгений Лукьянов.