Пабрикс: Латвия должна претендовать на место в «ядре» ЕС

Для того чтобы добиться более позитивного отношения к дальнейшей интеграции Европейского союза в различных сферах, не следует начинать процессы против стран, которые не желают принимать беженцев, подчеркивает политик. По его мнению, стремясь к более тесному сотрудничеству в ЕС в будущем, нужно понимать, что это не произойдет одновременно между всеми странами. «Если страны хотят где-то действовать совместно, например, в перераспределении беженцев, пусть сотрудничают. Но это не означает, что их нужно наказывать за то, что такого сотрудничества нет», - подчеркивает евродепутат.

Латвии в случае, если ЕС будет развиваться по пути интеграции, следует претендовать на место в его «ядре», потому что у стран, которые окажутся ближе к центру Евросоюза, будут возможности развиваться быстрее, отмечает А. Пабрикс.

- Над какими вопросами вы работаете в нынешнем созыве Европарламента?

- Думаю, нужно выделить главные и менее важные вопросы. Наиболее важными являются вопросы, связанные с обеспечением безопасности, торговлей и экономикой. Что касается безопасности, следует отметить две вещи. Первое - это создание пограничного агентства ЕС «Frontex», что мы с моими коллегами сделали очень быстро - за четыре-пять месяцев. В настоящее время это функционирующая организация, состоящая из 1500 пограничников, которых мы можем перебросить из одной точки Европы в другую за несколько дней.

Вторым важным аспектом является деятельность антитеррористического комитета Европарламента, где я являюсь заместителем координатора группы Европейской народной партии. Эта группа работает над совершенствованием законодательства, чтобы мы могли успешнее бороться с классическими террористическими угрозами. За последние годы в Европе неоднократно происходили теракты, целью которых были общественные места, где бывает много людей, где нет специальных мер безопасности и которые практически символизируют европейский образ жизни и свободу. Наш долг - сделать все возможное для расширения сотрудничества и обмена информацией между органами безопасности государств-членов ЕС, чтобы снизить угрозу таких атак до минимума.

Комитет будет анализировать контртеррористические меры в ЕС и недостатки нынешней системы, а также искать решения для того, чтобы улучшить ситуацию. Комитет состоит из 30 депутатов Европарламента и будет работать год. К сентябрю 2018 года он должен подготовить отчет о выявленных недостатках и рекомендации.

- Каковы наиболее важные мероприятия ЕС в экономической сфере?

- В экономической плоскости важны две вещи. Подписано экономическое и торговое соглашение между ЕС и Канадой (CETA), которое на сегодняшний день является самым современным торговым договором. Это особенно хорошо для Латвии. Канада в настоящее время является нашим основным партнером в области безопасности.

Соглашение значительно уменьшит объем бюрократических процедур, облегчит деловые связи между ЕС и Канадой, уменьшит барьеры для взаимного потока товаров, инвестиций и услуг. Кроме того, улучшатся позиции европейских предприятий на канадском рынке, откроются новые возможности в таких областях, как телекоммуникации, энергетика и морской транспорт, также у предприятий стран ЕС появится возможность участвовать в канадских закупках.

Я вхожу и в состав делегации Европарламента по сотрудничеству с Японией. Достигнут прогресс в заключении торгового соглашения между ЕС и Японией. Переговоры закончились, и есть основания надеяться на то, что в следующем году оно будет подписано. Япония является третьей по величине мировой экономикой. Ее рынок откроется шире и для латвийского экспорта.

- В какой мере, на ваш взгляд, нынешняя повестка работы Европарламента отвечает реальным проблемам европейцев?

- Думаю, что в целом Европарламент понимает, что актуально и что волнует жителей Европы. Вопрос в другом - всегда ли мы предлагаем правильные решения проблем. Взять, например, только что начатую процедуру против трех стран в связи с их нежеланием принимать беженцев. Европейская комиссия за это подала в Суд ЕС на Чехию, Польшу и Венгрию. Это неправильное решение, если говорить о более глубоком сотрудничестве ЕС в дальнейшем. Такое решение только увеличит евроскептицизм в этих странах.

Противоречиво оценивается также разрешение ЕС продлить на пять лет использование гербицида глифосата, потому что по-прежнему существуют опасения по поводу канцерогенности этого вещества. Запрет на него вызвал бы проблемы для крупных фермеров, которым было бы сложно без него обрабатывать свои обширные поля. С другой стороны, в долгосрочной перспективе нам - и как потребителям, и как производителям, предстоит выбирать, пойдем ли мы классическим путем экспансии сельского хозяйства или же постараемся занять экологическую и биологическую нишу.

- И в Европарламенте, и в ЕС в целом вновь рассматривается вопрос о том, следует ли менять механизмы распределения беженцев. Какова ваша позиция по этому вопросу?

- По большому счету, вопрос о беженцах для нас не так актуален, как многим кажется. Он был актуален во время выборов в Германии, когда за короткое время в страну прибыло полтора миллиона беженцев. Для нас актуально убедить страны запада и юга ЕС в том, что централизованное перераспределение мигрантов - далеко не единственный вопрос, который может решить проблему миграции. Вопрос необходимо решать комплексно. Нужно по-другому работать со странами происхождения миграции, как это, например, делают Австралия и Америка. Там мигранты вначале доставляются в третье, нейтральное место, где их распределяют. В нашем случае функции «второй границы» выполняют негосударственные организации. Затем наступает черед третьего этапа - перераспределения, солидарности. И мы до сих пор всегда начинали с него, то есть не с того конца. По-моему, больше внимания нужно уделять именно первым двум этапам.

- Как за последний год изменилась ситуация с безопасностью в Европе? Что будет самой большой проблемой в этой сфере в ближайшем будущем?

- В краткосрочной перспективе вопрос о беженцах не следует связывать с вопросами безопасности, но в долгосрочной перспективе это будет проблема, потому что люди, которые приезжают в Европу, недостаточно хорошо контролируются. В краткосрочной перспективе проблемы будут создавать сообщества мигрантов, которые сформировались в Западной и Центральной Европе, но не интегрировались в местное общество. Это означает, что угроза терроризма и беспорядков в ЕС никуда не исчезнет. Ни одна страна в одиночку с этими проблемами справиться не сможет. И это одна из задач Европарламента.

Латвия в настоящее время не входит в наихудшую географическую зону, у нас угроза терроризма и беспорядков не так велика. У нас относительно маленькая община, небольшое общество. Мы можем отследить отдельные проблематичные элементы.

- Вот уже почти год идут переговоры о выходе Великобритании из состава ЕС. Почему они проходят так тяжело и чем, на ваш взгляд, закончатся?

- Большая трагедия заключается в том, что люди, которые инициировали «Brexit», не понимали, чем это закончится. Положительно то, что мы завершили первую фазу переговоров. Великобритания и ЕС наконец достигли соглашения об условиях, на которых она выйдет из ЕС. Теперь есть ясность о том, как пройдет «процесс развода».

Сейчас начнется сложный период переговоров о том, как строить отношения после расставания, во время которого предстоит договориться о правах проживающих в Великобритании граждан ЕС, о границе Северной Ирландии и Ирландской Республики, о том, каким будет переходный период, в том числе и о том, что произойдет с латвийскими экспортерами.

- Как изменится ЕС после «Brexit»?

- У меня есть опасения, что после выхода Великобритании в ЕС еще больше усилится лево-ориентированная политика. Все мы хотим социально более благоприятных условий жизни, повышения социальной безопасности, но кому-то за это придется платить, и это не должно происходить за счет снижения конкурентоспособности ЕС на глобальном фоне. Китай становится экономически все более активным, свои экономические интересы преследует США. Поэтому есть опасения, что ЕС может стать слабее.

- Пару месяцев назад президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер рассказал о том, каким видит будущее ЕС. Станет ли Евросоюз федеративным государством?

- Лидер немецких социал-демократов Мартин Шульц также призвал создать к 2025 году федеративное государство - Соединенные Штаты Европы. На мой взгляд, это пока своего рода «мечта на продажу». Для того чтобы добиться более позитивного отношения к дальнейшей интеграции ЕС по разным вопросам, во-первых, не нужно инициировать с целью наказания процессы против таких стран, как Польша, Венгрия и Чехия - это автоматически ставит их жителей стран в позицию евроскептиков.

Если мы хотим в будущем видеть в ЕС более тесное сотрудничество, нужно понимать, что оно не будет происходить одновременно между всеми странами. Будут страны, которые сотрудничают больше, и будут те, кто сотрудничает меньше. Если страны хотят где-то действовать совместно, например, в перераспределении беженцев, пусть сотрудничают. Но это не означает, что их нужно наказывать за то, что такого сотрудничества нет.

Если ЕС будет развиваться по пути интеграции, Латвии следует претендовать на место в его «ядре», потому что, будучи ближе к центру, у нас будут возможности развиваться быстрее.

- В Латвии многие тревожатся по поводу того, что в следующем семилетнем периоде планирования существенно сократится бюджет ЕС, и, следовательно, Латвия будет получать меньше поддержки.

- Мы должны понимать, что с развитием Латвии «подарков» в какой-то мере будет становиться меньше. Поэтому важно, чтобы мы четко знали, что нам нужно, в каком месте и сколько. Нужно уметь обосновать свои позиции.

Латвия должна заботиться о каждом своем человеке, который оказался на какой-то позиции в ЕС. Нужно перешагнуть через свое партийное мышление. Мы должны поддерживать людей из Латвии, которые участвуют в различных европейских конкурсах. Если мы направили кого-то на работу в органы ЕС, мы должны его там удержать. Это даст Латвии больше возможностей в фискальной области ЕС.

Для нас также важно добиваться, чтобы, даже если средств ЕС стало меньше, они пропорционально пошли бы нам на пользу.

- Каким, на ваш взгляд, будет состав следующего Сейма? Какие партии в нем будут представлены?

- Думаю, что очень слабые шансы попасть в следующий Сейм у партии Ингуны Судрабы «No sirds Latvijai». На мой взгляд, Латвийскому объединению регионов также не удастся сформировать конкурентоспособный список кандидатов в депутаты, потому что одно дело - баллотироваться в регионах, а другое - мыслить и действовать в масштабах всей страны.

В 13-м Сейме, безусловно, будут «Согласие», Союз «зеленых» и крестьян (СЗК), национальное объединение, думаю, будет также «Единство плюс» - общество, которое мы создадим. Эти четыре крупные партии пройдут в парламент, но вопрос в том, как они между собой будут сотрудничать. Если СЗК и «Согласие» вместе получат больше 50% депутатских мандатов, это может привести к таким же проблемам, какие в настоящее время в Германии. Мы, разумеется, можем верить лидерам СЗК, которые говорят, что они ни в коем случае не пойдут в коалицию с «Согласием». Однако, если реальная ситуация будет такой, что эти две партии вместе получат большинство, очень многие решения в правительстве могут оказаться под угрозой.

- Каковы ваши дальнейшие планы в европейской политике? «Единству» с его низким рейтингом вряд ли удастся на следующих выборах Европарламента получить четыре мандата.

- Опыт показывает, что выборы Европарламента в такой небольшой стране, как Латвия, проходят иначе, чем парламентские. На выборах Европарламента люди голосуют за личности. Поэтому всякое может случиться. Все зависит от благосклонности избирателей, конкурентов и поддержки общества. Частично это будет зависеть и от успехов моей партии или политического объединения, если получится его создать, на выборах Сейма.