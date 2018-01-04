Изгнание из адского рая: рассказывают, что в Латвии плохо, а сами едут

Депортация из Латвии журналистов российского телевидения Анатолия и Ольги Курлаевых, имевшая место в первые дни января, наделала много шума. Российская сторона уже обвинила Латвию в нарушении прав человека, попрании принципов свободы слова и взывает к международному сообществу. История будет иметь и медийное продолжение: 12 января в прямом эфире супруги Курлаевы станут героями ток-шоу канала «Вести-Калининград».

Правда, телеканал «ТВ Центр», сотрудником которого является Анатолий Курлаев, поначалу от разжигания конфликта открещивался. Официально выразив недоумение случившимся, представители канала уточнили, что Анатолий Курлаев в Латвии находился с частным визитом, а не по заданию редакции. Еще в 2015 году внесен в «черный список» лиц, которым закрыт въезд в Латвию.

В связи с чем второго января его и проводили из страны быстро и вежливо: въехал-то на территорию ЕС журналист совершенно легально - по итальянской визе - и пребывание в прочих странах ЕС ему впредь не закрыто, только в Латвии он персона нон-грата. Покидая Ригу, билет на самолет журналисту пришлось покупать за свой счет. Да, неприятно: тут Новый год, праздник-шопинг- заграница, примеряешь себе тихо-мирно новые штаны, а тебя прямо из примерочной выводит иммиграционная полиция.

Депортация - даже самая вежливая по форме - процедура очень даже не из приятных. Но с Ольгой Курлаевой, не улетевшей вместе с мужем, а почему-то решившей остаться в Латвии, 4 января обошлись уже куда более жестко: журналистке канала «Вести 24» (ВГТРК) пришлось провести несколько часов в центре для беженцев и нелегальных эммигрантов в Муциниеки и пережить депортацию по полной программе.

Поскольку ее латвийская виза была аннулирована в тот же день, ни о каком билете на самолет речь уже идти не могла. В сопровождении иммиграционной службы погранохраны Ольге Курлаевой пришлось автотранспортом проследовать до КПП «Терехово» и пешком пересечь границу, дотопав до КПП «Бурачки», где журналистку, ставшую в Латвии персоной нон грата, передали российским пограничникам.

На войне как на войне, даже если это война всего лишь информационная. И супруги- журналисты, выдворенные из Латвии, играют именно в эти, пропагандистские, игры. Напомним, если кто не в курсе: действия сотрудника «ТВ Центр» Анатолия Курлаева и корреспондента «Вести 24» (ВГТРК) квалифицированы латвийской стороной как угрожающие безопасности Латвии и общественному порядку в стране. И речь идет о разжигании ненависти и национальной розни.

Можно спорить о том, чем журналистика сегодня отличается от пропаганды. Можно - как это делают многие мои коллеги - клеймить позором свою собственную страну, утверждая, что мы - полицейское государство. Очень хочется верить российским коллегам на слово, быть на их стороне.

Супруги Курлаевы утверждают буквально хором: мол, мы и знать - не знали, и ведать - не ведали, что Анатолий Курлаев внесен в какой-то «черный список», мы, мол, даже не догадываемся - за что?!..

Но, давая интервью в аэропорту, Анатолий Курлаев все-таки припоминает и догадывается: это же как раз в 2015 году он был продюсером документального фильма «НАТО на пороге». И Ольга Курлаева догадывается: так это же оттого, что по телевизору в сентябре показали, а в декабре повторили ее «документальный» фильм «Хозяйка Литвы» о президенте Литовской республики Дании Грибаускайте... Разумеется, со своей героиней московская журналистка в Вильнюсе даже не встречалась - ей хватило сплетен.

Три ведра помоев, под видом «документального фильма» вылитых на голову президента соседней страны, мне, извините, трудно считать журналисткой работой - это пропаганда чистой воды, «заказуха» и очень нечистоплотная.

По данным латвийских СМИ, в Латвии в творческие планы госпожи Курлаевой входила работа еще над одним «документальным фильмом» - об эск-президенте Латвии Вайре Вике-Фрейберге. И еще одного - о русофобии в латвийском обществе...

Понимаю, сколь тонкая грань бывает порой у нас, журналистов, между отдыхом и работой. Но все-таки это прикольно и не очень-то честно: зарабатывая наглейшей пропагандой, внушающей телезрителям, как все здесь у нас плохо, подло и отвратительно... к нам же ехать потом отдыхать под Новый год, тратить ложью заработанные деньги. И, чередуя посиделки в милых ресторанчиках с деловыми встречами в рюмочных и примеркой модных шмоток, сварганить еще сюжетик-другой для телезрителей. Про то, как не любят русских в Латвии...

Все выше сказанное навели мне комментарии, оставленные на сайте РИА «Новости» («Россия сегодня»), появившиеся в связи с депортацией журналистов из Латвии.

Впрочем, судите сами: глас народа мы приводим выборочно, в сокращении, опуская наиболее оскорбительные выражения, присутствующие на сайте главного информационного агентства России. Желающие ознакомиться с комментариями в полном объеме, могут сделать это на сайте агентства.

Сайт РИА "Новости"/"Россия сегодня"

«Зачем они туда поехали? Нам рассказывают, что там плохо, что русских не любят... а сами поехали?! Поделом лицемерам досталось.»

«Если россияне считают Латвийскую Республику «еврозахолустьем», тогда россияне должны поблагодарить латвийское правительство за изгнание россиянки О. Курлаевой из названного «захолустья» (например, в Урюпинск).»

«А разве Латвия - это передовая страна Евросоюза ???»

«Если вы проползли с большим трудом в на краешек Европы, так Старайтесь вести себя как европейцы. а не как шпана беспризорная.»

«России нужно вести себя подобающим образом, а не сопли жевать. На агрессию стран Балтики, вместо жесткого ответа, мы им предлагаем рабочие места, т.е. покупаем у них шпроты. А на своих производителей, почему-то по предательски плюём. Уверен, что при правильной политике государства и президента в том числе, Россию будут уважать.»

«По видимому это называется свобода слова по латышски , второго нашего журналиста высылают,только непонятно где реакция ЕС на беспредел латышей !!!»

«Что делают наши журналисты в русофобских странах? Кто их туда посылает и финансирует?»

«Правильно сделали ."Россия 24" не информацию сообщает , а пропагаду и только грязь о Евросоюзе . Объективности ноль"

«Ждём зеркальный ответ, ну или внезапно обнаружившуюся гадость в шпротах.»

«За каждого выдворенного нашего журналиста нужно выдворять по одному журналисту этой страны из России. Нет латвийских журналистов, выдворять европейских , раз Латвия в ЕС.»

«Конечно наши журналисты прибалтам угрожают, ведь они могут увидеть правду о расписываемом ими «рае» в ЕС, да ещё и показать её «врагу».

«Господа комментаторы, простите, за вопрос. Объясните мне. Вот ко мне в дом кто-то приехал. При этом я его не приглашал, а просто разрешил. Это, типа «гость» непрошенный. Мне не очень понравилось, как он себя «ведёт«. И не важно, почему. Просто мне не нравится. Это мой дом! Почему я должен его терпеть?!!! И почему я не могу проводить его до калитки без упрёков со стороны?»

«Шпроты вам с рук ничего не сойдёт!!!»

«Этих российских «журналистов» действительно лучше не пускать в страну. Просто количество вражды и лжи в обществе уменьшится. Причем по обе стороны границы.»

«Думаю и журналист Ольга переживёт, и мы переживём это подлое выдворение, а вот переживут ли справедливое выдворение россиянами прозападных оппощиционных ретрансляторов «правильной» антинациональной политики западных хозяев на кладбище современной истории?»

«Звание журналист надо заслужить!»

«Насчет «журналистов ВГТРК» согласен, гнать их надо отовсюду, это кремлевские пропогандисты, опозорившие профессию журналиста. Зачем они нужны в тихой Латвии.»

«Так в чем проблема? Найдите пару жертв и выдворите тоже, и что самое важное, не особо церемонясь! В нижнем белье например! А если попробуют еще поиграть, повторите еще раз, выдворьте без нижнего белья!»

«Мягко намекнули двуличным журналистам, что настоящие патриоты должны отдыхать на Родине!»

«Свобода прессы - штука сомнительная, как и псевдо демократия. Латвийским чиновникам лучше без русских журналистов, гораздо комфортнее. Здесь кто кого! Нечего нашим «туристам» делать во вражеских государствах, дома статьи писать некому.»

«Да просто в моду вошло у наших журналистов ездить в Прибалтику или Украину, чтобы пропиарить свое имя, а эти уже и семьей пропиарились - сначала муж ее - сейчас и она, ну наверное лучше пропускать будут в журналах и на телеканалах.»

«Это лучше, чем арест и передача америкосам, по обвинению какого либо компьютерного взлома, или смутного желания это сделать. Сейчас похоже в Юрмалу ездить небезопасно будет. Придется другие места отдыха подыскивать.»