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Балаган в эфире: кому нужны все эти клоуны на российском ТВ?

Русский TVNET
эксклюзив
До выборов в России остались считанные дни | Фото: EPA/Scanpix

Президентские выборы в России - тема дискуссии, проходившей в Риге. Русский TVNET знакомит с выступлением Константина фон Эггерта - журналиста и аналитика, ведущего программ на радио «Коммерсантъ FM» и телеканале «Дождь», в 2002 - 2009 возглавлявшего московское бюро «Би-би-си». Кому выгоден цинизм в политике? Сработает ли сегодня на выборах лозунг «Крым наш»? Каково место православной церкви в российской системе власти? Чем грозят миру новые агрессивные лозунги В.В.Путина.

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