Когда церковь радеет за «семейные ценности»

В феврале этого года на портале manabalss.lv, где сторонники разных общественных инициатив стараются собрать 10 000 подписей для обсуждения какой-либо идеи в парламенте, за три дня против Стамбульской конвенции было собрано подписей больше, чем за предыдущие полтора года. Что случилось?

Семь лет назад Совет Европы принял конвенцию, цель которой – искоренение насилия в отношении женщин и насилия в семьях. Неофициально ее стали называть Стамбульской конвенцией, так как именно там этот документ был изначально принят.

Пять лет назад под конвенцей поставила свою подпись и Латвия. Для того, чтобы конвенция вступила в силу, необходима парламентская ратификация. Произойти это должно было в начале нынешнего года.

Но не произошло. Согласно информации Министерства благосостояния (МБ), 22-го января конвенцию предстояло рассмотреть правительству, затем Сейму. Но правительство отложило решение на неопределенное время. Причина – против конвенции категорически возражали католическая и лютеранская церкви Латвии.

Re:Baltica анализирует, как именно это произошло.

Когда епископ призывает

За неделю до обсуждения конвенции в правительстве «Руководители Латвийских христианских церквей» повторно направили премьеру Марису Кучинскису письмо с просьбой не ратифицировать документ. «Конвенция содержит пункты, которые позволят использовать ее для осуществления основанного на гендерной идеологии проектa переустройства общества», указывается в письме, умеющимся в расположении Re:Baltica. На Латвийском Радио прозвучала информация о том, что рижский архиепископ латвийской Римско-католической церкви Збигнев Станкевич отдельно встретился с руководителем фракции СЗК Аугустом Бригманисом и убедил последнего голосовать против.

На вопрос, встречался ли в последние дни со Станкевичем один и самых рьяных противников Стамбульской конвенции, министр юстиции Дзинтарс Расначс, (НА), его пресс-служба ответила отрицательно: «Министр с конкретным священником встречался какое-то время назад, только при посещении исповеди в церкви».

4-го февраля к публичной кампании католической церкви против Стамбульской конвенции присоединился и лидер Латвийской Евангелическо-лютеранской церкви Янис Ванагс. В программе «Я верю» на региональном телеканале Re:TV

оба священника посетовали на то, что как Стамбульская конвенция подорвет традиционные семейные ценности и настроит женщин против мужчин.

Спонсируемая импортером российского газа Itera Latvija передача даже не пытается обеспечить разнообразие мнений. Все участники, в том числе, представитель ассоциации «Семья» Андрис Карлсонс, депутат Сейма Гунарс Кутрис и представительница Ассоциации христианских учителей Элита Клеинхофа – Прусе, в один голос выступают против ратификации соглашения.

Передачу используют как инструмент в социальных сетях, чтобы агитировать пользователей подписаться на портале manabalss.lv против ратификации конвенции в Латвии. Инициативу «За неприсоединение Латвии к Стамбульской конвенции» на портале manabalss.lv уже в 2016-ом году начал «член прихода св.Альберта» Андрис Шимфс. Но собрать необходимые 10 000 подписей, чтобы инициативу можно было подать на рассмотрение в Сейм, казалось невозможным. До выхода в эфир 4-го февраля передачи «Я верю» инициативу на manabalss.lv поддержали лишь чуть менее 2000 человек.

С 6-го февраля ситуация резко изменилась. Латвийское Христианское радио (ЛХР) на своей странице в Facebook разместило ссылку на телепрограмму в интернете, призывая всех подписываться против конвенции. Этой информацией поделились 580 человек. И всего за два дня число возражающих против принятия этого документа составило уже 930 человек.

FOTO: Иллюстрация: Агата Страуса

Активна и Ассоциация «Семья». Она публикует в сети Facebook вводящую в заблуждение инфографику «Факты о Стамбульской конвенции», которой в течение одного месяца делятся 900 человек. Инфографика утверждает, что «конвенция предпoлагает введения «гендер» на уровне нормативных актов». Это неправда. «В конвенции не используются слова «идеология гендеризма» или «гендеризм». Не ясно, что вообще под этими понятиями подразумевается», пишется на странице МБ, посвященной мифам о Стамбульской конвенции.

Пронзившая радугу красная стрела – графика, распространенная участником программы «Я верю» Гунаром Кутрисом из партии «От сердца – Латвии». Ею делятся более 280 человек.

FOTO: Иллюстрация: Агата Страуса

В свою очередь неизмеримое в цифрах обсуждение прошло в закрытых группах Whatsapp и цепочках SMS. Hапример, Re:Baltica получила информацию с призывом подписаться против конвенции в группе Whatsapp, созданной для предложений услуг косметологов, и в одной группе для родителей детсада.

С 6-го по 11-ое февраля эти сообщения циркулируют по всей Латвии. Они весьма эмоциональны («Наконец-то прочитал! Аж дрожь пробирает!!!»), призывают к деятельности («Будем активны, проголосуем ПРОТИВ Стамбульской КОНВЕНЦИИ») и просят действовать быстро («Перешлем всем, ведь голосование заканчивается в 24:00!»; «Нам надо за как можно более короткий срок собрать 10 000 подписей»; «До 11-го февраля можно голосовать на www.manabalss.lv за то, чтобы не была принята Стамбульская конвенция»).

Энергичный лозунг подписаться в конкретные сроки вводит в заблуждение, так как никакого временного ограничения для сбора подписей не устанавливалось. Но призыв «делай сейчас, не откладывай» помогает мобилизовать людей для активных действий.

FOTO: Иллюстрация: Агата Страуса

«Обычно такие сообщения не пересылаю, но в этот раз было важно, так как призывали священники», — так Re:Baltica объяснял один из переславших сообщение Янис Пуслакс. Он христианин, поэтому переслал весть с призывом: «Не будем безразличны к будущему Латвии, будем высоко чтить христианские ценности! Проголосуем против однополых браков!»

13-го февраля еще один толчок к сбору подписей дает сообщение на странице ЛХР в сети Facebook — ПОДДЕРЖИ СВОЕГО ЕПИСКОПА. В нем цитируются Станкевич, Ванагс, «епископ адвентистов Вилнис Латгалис, епископ баптистов Петерис Спрогис и митрополит Александр».

FOTO: Иллюстрация: Агата Страуса

Кампания была успешна. С 6-го по 13-ое февраля на manabalss.lv подписывается рекордное число — 4106 человек. Общее количество подписей уже 7033.

Две с половиной недели спустя уже собраны необходимые 10 000 подписей для подачи инициатив в Сейм.

Что дальше?

С точки зрения законодательства собранные на manabalss.lv подписи против Стамбульской конвенции ничего не меняют. Конвенцию Сейм рассматривал бы не зависимо от собранных жителями подписей.

FOTO: Иллюстрация: Агата Страуса

В то же время, депутаты могут использовать подписи как аргумент, чтобы голосовать против ратификации документа. Правда, это показало бы непостоянство позиции политиков. В начале марта другую поддержанную на платформе manabalss.lv инициативу – о разработке закона о сожительстве (который наделил бы некоторыми правами не состоящих в браке партнеров) – комиссия Сейма зарубила на корню.

FOTO: Иллюстрация: Агата Страуса

После заседания руководитель парламентской фракции Национального объединения Райвис Дзинтарс в сети Twitter написал: «По предложению НА с перевесом в один голос комиссия только что отклонила инициативу о первом шаге к однополым бракам – законe о сожительстве». За эту инициативу было собрано также 10 000 подписей.

Скорее всего ратификация Стамбульской конвенции пока что останется в подвешенном состоянии, по крайней мере, до созыва следующего Сейма, так как вряд ли надеющиеся остаться в парламенте депутаты во время предвыборной кампании выступят против церкви. Собрав 8000 подписей за один месяц, она наглядно продемонстрировала свою власть и влияние.

FOTO: Иллюстрация: Агата Страуса

Латвия может и вовсе не ратифицировать Стамбульскую конвенцию. У нее нет срока давности или сроков ратификации. На данный момент конвенцию подписали все страны Евросоюза, ратифицировали – 17 из 28. В прошлом году конвенцию ратифицировала Эстония. Литва этого не сделала.