Триумф президента и трагедия в Кемерово. Путин - ни при чем?..

Ровно неделя по времени разделяет два главных события российской жизни. Можно ли связывать страшную трагедию в Кемерово, где при пожаре в торговом центре погибло 79 человек, с президентскими выборами, состоявшимися неделей раньше? «Коррупция убивает!» говорят те, кто считает это совпадение случайным, хотя и очень даже символичным.

Вот журналист и писатель Дмитрий Быков считает: в трагедии, случившейся в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», виноват не Владимир Путин, ведь не он запирал на ключ запасные выходы и двери кинозала во время сеанса. Виновных надо искать среди тех, которые должен был осуществлять контроль за безопасностью объекта. Быков так и сказал, отвечая на вопрос «Собеседника».

В пафосных телевизионных сюжеты о триумфальной победе на выборах, которые шли по главным каналам российской страны во время пожара, уносящего жизни десятков людей, которых можно было спасти, виноват не Путин, а телевизионные начальники и журналисты, цензура и полное отсутствие навыков оперативного вещания, виноват зритель, который все еще не отвернулся от такого ТВ.

Но в чем глава государства - по Быкову - действительно виноват, так в том, что больше, чем человеческих жертв в его стране боятся... начальственного гнева. И уж если грянет беда, то наказывают только стрелочников... Вернейшие ему начальники, занимающие посты и должности вместо профессионалов, увы, оказываются беспомощны при любых неожиданностях.

...Совсем другой комментарий хотелось писать, вернувшись из Москвы уже после выборов. В России ведь в самом деле очень много людей, искренне поддерживающих Путина и голосующих за него, или готовых за него голосовать. Потому что «Россия поднимается с колен, и он вернул россиянам достоинство», потому что «кто же - если не Путин? И не из этих же клоунов выбирать?», и потому что «Крым наш, а он всегда ведь был российским!»

Предвыборная реклама Владимира Путина FOTO: EPA/ScanPix

В самый день президентских выборов 18 марта мне довелось быть в Москве. Оживление вокруг избирательных участков и действительно чувствовалось, особенно в первой половине дня. Детишкам, что пришли с родителями, раздавали шарики, гражданам голосующим впервые - флайеры на концерты в «Олимпийском». Молодежь охотно делала селфи на фоне выборных плакатов - типа «Мы выбрали президента».

Плакат, кстати, попавшийся на глаза утром в день голосования меня несколько смутил: как, уже выбрали? Изготовлена-то наглядная агитация за счет Центризбиркома, на деньги налогоплательщиков, а не того парня, что переизбирается на новый срок, будет, ясный перец, избран - но пока-то он только еще кандидат?.. А как же те, кто за другого кандидата на президентский пост голосовал?..

Утро дня голосования. Президента уже выбрали?.. FOTO: Татьяна Одыня/ TVNET

Но не виноват же «товарищ Путин» в подхалимских замашках чиновников из ЦИКа. Они, чтобы угодить ему и защитить от «нападок» еще и не на такие подвиги способны. Стоит вспомнить тв-сюжет с объявлением окончательных, утвержденных ЦИКом итогов выборов: там ведь форменной выволочкой для журналистов обернулось общение ЦИК с прессой: просто-таки затыкали рот корреспонденту Reuter, не отвечая на заданный вопрос.

...Впрочем, вернемся в самый день выборов. Были для на избирательных участках Москвы обещаны всевозможные бонусы. Например, гастрономические - ярмарочный фестиваль «Мос/Еда!», проходивший в день выборов в столице и развернувшийся на более чем полутора тысячах площадок вблизи мест голосования, меня тоже заинтересовал.

Так вкусно про фермерскую продукцию перед выборами расписали, что как же мне было не дойти до ближайшего избирательного участка. Мы же со своей колокольни и пристрастно следим за тем, как там в соседней стране дела с импортозамещением, после изгнания с российского рынка в том числе и латвийских производителей.

В масштабах одного московского школьного двора - кажется, что совсем никак. Две палатки перед входом на избирательный участок действительно обнаружить удалось. Но купить там было особенно нечего: ряды банок рыбных консервов, выпечка, чай и лоток с овощами - морковка, свекла. Овощи, мож-ка и фермерские, но какая-то странная идея продавать корнеплоды на улице в морозный по-зимнему день...

Впрочем, дары «Мос/Еды!» перед избирательным участком мало кого заинтересовали, ценами примерно за полчаса поинтересовались только я, да очень пожилая москвичка - интеллигентного вида бабуля с клюкой. Да и мы-то ничего не купили - бабуля с сомнением поворочала свеклу по 22 рубля за килограмм, спросила, мол, не дороговата ли?.. И ушла закупаться в магазин дешевой сети «Пятерочка»... Ну, а я к метро, в сторону центра.

Где в Москве в день выборов логичнее находиться журналисту, чтобы быть в курсе событий? Пожалуй, в одном из штабов кандидатов в президенты РФ. Взвесив все «за» и «против» мы выбрали штаб Григория Явлинского. Потому что было понятно, что за ходом голосования на избирательных участках наблюдатели от партии «Яблоко» будут следить и пристрастно, и пристально.

И еще потому что Явлинский - кандидат непроходной, но честный, он со своей командой перед выборами объехал всю страну, намотав без малого 40 тысяч километров, то есть максимально использовав возможности предвыборной компании как последней общероссийской формы гласности. Интересно же, что происходит в соседней стране... К тому же люди из «Яблока» не боятся говорить людям не приятные вещи - в том числе и в ущерб себе, отпугивая «своего» избирателя.

Я не голосую на российских выборах, и совсем не уверена, что будь у меня российское гражданство и избирательное право, голосовала бы я за кандидата от партии «Яблоко». Но работа штаба кандидата Явлинского в день произвела на меня большое впечатление. Пульс страны здесь реально чувствовался - каждый час на связь выходили регионы - Красноярский край, Алтай, Новосибирск... Воронеж, Новгород, Псков, Ростов-на-Дону...

Все говорили на местах: с такой интенсивностью и в таких масштабах «Яблоко» не работало в регионах лет, как минимум, десять... Отмечали и нарушениях, которые в регионах были. В cool-центре штаба десятки молодых ребят, в основном, студентов принимали звонки на горячую линию. Работали, между прочим, в день выборов бесплатно. Кстати, среди волонтеров штаба Русский TVNET встретил и парня из Латвии. Правда от интервью студент категорически отказался.

Так что на вопрос «Почему вы сегодня здесь?» за всех отвечал его коллега, студент по имени Иван: «Что сюда привело? Возможность повести Россию по другому пути развития. Программу Явлинского мы разделяем. И на этих выборах не остановимся, будем работать дальше». Рассказал и о конкретных звонках в штаб, на которые отвечал. Например, избиратель из Питера не обнаружил себя в списках для голосования: он, якобы, открепился, чтобы... голосовать в Чечне.

Были звонки из Саратова, Ростова, других регионов. Кто-то возмутился: почему это на его избирательном участке звучит песня за Путина?.. Кто-то возражал, что избирательные участки в провинции украшены портретом действующего президента - разве это не агитация, которая в день выборов запрещена законом? На участке, кстати, избирателю пояснили: портрет Путина - не агитация, нет, это - символ России!

В штабе кандидата Явлинского, 18 марта FOTO: Татьяна Одыня/ TVNET



Сам Григорий Явлинский появился в избирательном штабе в тот час, когда уже было уже совершенно ясно: намеченных как желанный результат десяти процентов он и даже и близко не набирает. Журналисты, которых в штабе собралось много, даже поспорили: а ну, как не выйдет вообще «проигравший» Явлинский к прессе. Явлинский вышел со всей своей командой. Сделал заявление для прессы: в авторитарной стране выборы есть только то, что они есть... Был расстроен, но проигравшим не выглядел. Но ни он, ни его команда, не намерены сдаваться.

Русский язык велик и могуч. Частенько приходилось слышать в дни выборов: «Путин ПЕРЕИЗБРАЛСЯ на пост президента России». Но надо признать: Владимира Путина реально и искренне поддерживает большинство граждан России. По самым разным причинам.

Для одних он - почти супермен, национальный лидер, вернувший россиянам чувство гордости за страну. Другие голосуют за стабильность и боятся перемен, хоть происходящим сегодня в стране не очень довольны. Третьи - за сменяемость власти, но не видят альтернативы нынешнему президенту.

Скажу сразу, что среди моих друзей и знакомых «запутинцы» совсем не в большинстве: знакомые мне москвичи, в большинстве своем аполитичны и потому на выборы не ходят. И, кстати, не потому, что лень подняться с дивана. Кто-то - в отъезде, и если на государевой службе не состоит, то волен сам решать, гражданский ли это долг участвовать в ТАКИХ выборах.

Кто-то предпочли шашлыки на даче, лыжный выходной или воскресный день, проведенный с детьми вдали от избирательных участков. Про многих вообще не знаю, голосовали ли и если да, то за кого. Не будем забывать: голосование тайное, а обсуждение выборной тематики - не самая интересная в разговорах штука.

Кстати, на выборы не ходят не потому, что «сачки» все сплошь против Путина. Некий молодой человек, тусовавшийся у «Макдональдса», при мне сознался, что он свое «за Путина» отголосовал на много-много лет вперед.

Вспомнил, как будучи еще студентом, на каких-то там прошлых-позапрошлых выборах проголосовал за будущего лидера нации ... аж 568 раз!.. Мол, почему бы не подработать студенту, раз в стране такие вот «честные выборы»?.. Пять своих месячных стипендий студент тогда заработал всего-то за полчаса...

Люди, причастные к избирательным технологиям, позволившим мобилизовать население, зарабатывают несравненно больше. Вот журнал «Огонек» сразу после выборов рассказывает о том, как работал на сей раз «мобилизационный комплекс» - политконсультанты и политтехнологи поделились опытом, рассказав, как и за счет чего в некоторых регионах с традиционно низкой явкой удалось вывести людей на избирательные участки и увеличить запас прочности системы.

... В программе «непроходимого кандидата» Григоря Явлинского есть раздел, посвященный борьбе с коррупцией. Цитирую по предвыборной газете «Моя правда»:

«Коррупция существует практически везде. Но в нашей стране это не болезнь, а суть государственного организма. Все экономическое здание было построено на мошенническом распределении собственности, когда власть напрямую из Кремля раздавала куски собственности своим приближенным.»

И далее:

«Жаловаться одним коррупционерам на других коррупционеров, рассказывать эти истории друг другу - это интересное, но бесполезное занятие. Главным способом борьбы с коррупцией является смена власти. Если власть не меняется 20 лет, коррупция неизбежна.»

Трагический, страшный пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» города Кемерово поражает не количеством жертв и обыденностью ситуации. Люди всего лишь пошли отдохнуть с детьми и оказались в смертельной, безвыходной ситуации. Российский президент Владимир Путин об этом сам в городе Кемерово сказал. И причины трагедии он понимает: мол, без денег бумажки не получить, а за деньги вам любую нарисуют...

Больше всего поражает реакция на горе сотен семей отдельных персонажей из власти: губернатор Аман Тулеев просит прощения не у своих людей, а у товарища президента: простите, не доглядел, случилось на моей территории. И одиозная дама - депутатка Мизулина в подхалимском раже еще и того дальше пошла, и прямо в телеэфире:

«Я бы хотела высказать слова соболезнования и поддержки нашему лидеру Владимиру Владимировичу Путину. Для него это удар в спину, это страшное потрясение!… Потому что то, что он делает сегодня для России – невероятные вещи, защищая на внешней арене Россию, внутри проводя реформы невероятной силы.»

Кемеровчане, потерявшие детей, родителей, друзей и близких, нуждаются в сочувствие и поддержке куда как больше. И да, они, кстати, массово голосовали за Путина. Кемеровская область - как раз один из тех регионов, которые политолог Дмитрий Орешкин назвал «электральными халифатами», где местная власть на выборах обеспечивает максимальную поддержку президенту.