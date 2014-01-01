Посол Швеции в Латвии: Мы в условиях новой Холодной войны

Уменьшение числа жителей Латвии грозит негативной спиралью, которая может отразиться на привлекательности страны в глазах иностранных предпринимателей, указала в интервью порталу TVNET посол Швеции Анника Ягандере, добавив, что сегодня мир находится в условиях новой Холодной войны и что шведы были немного наивны по поводу силы своей демократии.

В пятницу в официальным визитом по случаю 100-летия в Латвию прибывают кронпринцесса Виктория и принц Швеции Даниэль. Они встретятся с президентом страны Раймондом Вейонисом, а также посетят выставки, посвященные теме миграции. Портал TVNET поговорил с послом Швеции незадолго до их визита. В нем Анника Ягандере указала, что международная миграция — это нормальное явление, которое дает странам необходимый экономический и культурный толчок.

Посол видит в нашей стране большой потенциал, но предупреждает о том, что уменьшение числа жителей может негативно сказаться на привлекательности для инвесторов.

Комментируя же международные события, он указала: хотя между Западом и Россией создалась ситуация Холодной войны, изолировать Москву нельзя, это было бы опасно. Надо помнить, что Россия по-прежнему действует агрессивно, но нельзя забывать, что в ней есть и демократически настроенные группы жителей.

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О миграции

Для Швеции миграция не нова. Для нашей страны она всегда была важна. В начале 19-го века более полутора миллионов человек покинули Швецию и отправились в Америку, но в середине 20 века мы сами стали принимать мигрантов.

О сотрудничестве Латвии и Швеции

В Латвии работает около 800 шведских компаний. Tallink не принадлежит шведам, но у нас есть Stena Line, которая совершает грузовые перевозки из Вентспилса в разные порты Швеции. Здесь есть большой потенциал. Расстояние от Риги до Стокгольма — одно дело, а расстояние от Лиепаи до Готланда, если не ошибаюсь, 170 км. Это ближе чем от Лиепаи до Риги.

О банковском кризисе в Латвии

Я говорила с некоторыми представителями шведских банков. Они приветствуют шаги латвийского правительства в этом направлении и их усилия регулировать финансовый сектор. Латвия действительно решила делать это серьезно. Конечно, иногда бывают нарушения. Как-минимум один или два шведских банка получили штрафы.

О планах Латвии и Швеции вместе претендовать на Олимпийские игры 2026-го года

Если Швеции и Латвии удастся этот план, это будет великолепно. К этому привлечено большое внимание в Латвии, однако энтузиазм, к сожалению, надо немного охладить. В Швеции по-прежнему нет официального решения о совместной кандидатуре. Есть много энтузиастов и спортсменов, которые над этим работают, но по-прежнему необходимо решение Стокгольма, а также шведского правительства. Надо быть немного внимательнее, прежде чем радоваться.

О России и новой Холодной войне

Мы в условиях новой Холодной войны. Это не означает, что ситуация стала неконтролируемой. Мы не можем этого допустить. [...]

Мы должны называть вещи своими именами — в 2014 году, когда Россия незаконно аннексировала Крым, правила игры изменились. На Украине по-прежнему идет война. Мы можем об этом позабыть, но бдительность надо сохранять. Санкции надо продолжать, пока существует причина того, почему они вообще были приняты. Факт, что пока не произошла новая агрессия, не означает, что надо жить как прежде. Надо осознать, что Россия действовала как империалистическая, царская страна.

Мнение моего правительства таково, что Россию все же опасно изолировать. Нам надо сохранять диалог, пытаться привлечь их к различным формам сотрудничества, которые еще остались. С Россией надо говорить, например, задействуя Совет стран Балтийского моря.[…] В России много хороших людей, о которых мы не должны забывать.

О возможном присоединения к НАТО

Это сложный вопрос. Как страна мы долго соблюдали политику неприсоединения. Идея в том, что мы не участвуем ни в одном из военных альянсов, это убежденность многих шведов. Это нам много раз помогало. Политика Швеции — избегать конфликтов — соблюдается с начала 19-го века. В истории Швеции было много войн — мы воевали с датчанами, русскими и поляками. Однако, с уменьшением размеров Швеции, мы стали нормальной страной. Таким образом мы смогли избежать Второй мировой войны, в то время как почти каждая страна в нашем регионе была оккупирована. Не удивительно, что идея неприсоединения так высоко ценится в Швеции.

Конечно, в шведском обществе идут дискуссии об участии в НАТО. Есть партии, которые продвигают этот вопрос. Мы не можем исключать возможность. В сентябре у нас будут парламентские выборы, может образоваться новое правительство. Исход выборов также неясен как в Латвии.

О будущем Швеции

Меня лично беспокоит возможность, что большую поддержку избирателей [на ожидающихся выборах] могут получить партии с неонацистскими корнями, в программе которых главные вопросы — анти-эмиграция и ксенофобия.

О возможном вмешательстве России в шведские выборы

Конечно, мы об этом думаем. Мы знаем, что были попытки повлиять на выборы в других странах. Это происходит через разные цифровые каналы. И в Швеции это может произойти, и нам надо думать о том, как себя защитить. Не столько защищать систему, сколько рассказывать шведским гражданам об этом, чтобы они не отдавали так просто свои личные данные в Facebook.

В Швеции мы были немного наивны по поводу силы нашей демократии. На нее так просто повлиять. Мы видели простые вещи, например, электронные и простые письма, которые рассылались будто бы за подписью министра обороны. Скорее всего, таких случаев станет больше. Как мы себя от них защитим, и есть большой вопрос.