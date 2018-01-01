Армянский Майдан? Почему Армению продолжает лихорадить

Две недели Армению лихорадит. Под давлением массовых протестов, начавшихся 13 апреля, - а вовсе не добровольно, как утверждают некоторые комментаторы, - покинул пост премьер Серж Саргсян. Спустя два дня, 25 апреля, распалась правящая парламентская коалиция. А 26-го - уже совершенно добровольно - в отставку подали четыре министра. Лидер протестного движения Никол Пашинян направо и налево декларирует, что в стране мирная революция. Бархатная, можно сказать. Впрочем, если главную задачу революции видеть в одной лишь смене правительства, но не внутриполитического уклада и внешнеполитического курса, то Пашиняну стоит верить. Но на фундаментальный вопрос, готова ли Армения перестать быть по сути колониальной страной, ответа пока нет. Да и в состоянии ли она такое себе позволить?

Парадоксально, но именно смертельно надоевший армянам Саргсян, два срока сидевший в президентском кресле, а затем попытавшийся безопасно катапультировать в премьерское, успел подготовить почву для развития отечественного парламентаризма. Всем понятно, что за недавней госреформой, превратившей Армению из президентской республики в парламентскую, стояли исключительно эгоистические соображения Саргсяна сохранить полноту власти и на новом посту. Но с постом неожиданно пришлось проститься, зато полнота власти у парламента осталась. Поэтому главная задача оппозиционной партии «Елк», выведшей добрую сотню тысяч армян на протестные акции, на ближайший период ясна: сначала - временное правительство, а затем досрочные парламентские выборы.

Но дальше-то что?

Единого мнения у европейских и российских коментаторов на это вопрос до сих пор нет, медиа полны догадок и спекуляций; доводы двух вождей армянской оппозиции - Никола Пашиняна и Арарата Мирзояна звучат не слишком убедительно - чтобы не сказать наивно... и все это на фоне почти олимпийского спокойствия Кремля.

Информация, плывущая оттуда, конкретикой не изобилует. Но искать скрытого смысла во фразе Пескова о «внутреннеем деле наших армянских друзей, партнеров и союзников» тоже не следовало бы.

Демонстрируя такую безмятежность, Кремль исходит из очень простой логики: никуда эта Армения из российской зоны влияния не уплывет.

Уплыть ей действительно мудрено. И причиной тому не только и не столько армянское «географическое проклятие», о котором немало написано, сколько замороженный карабахский конфликт - пожалуй, наиболее значительная геополитическая «инвестиция» РФ в закавказский регион. Ведь кнопочка заморозки-разморозки этого конфликта - вовсе в не в Ереване. Как и не в Баку. Она - в Москве.

Ясно, что в Баку о Карабахе никто не забывает.

Любая масштабная дестабилизация в соседней стране неминуемо станет предлогом ввода азербайджанских войск в Карабах. И тогда армянам будет уже не до реформ.

Предсказать же, на чьей стороне окажется перевес, несложно: в последние годы Баку вкачал в свои вооруженные силы немало нефтедолларов. Которых у Армении попросту нет, и никогда не было.

Не будь России, Азербайджан попробовал бы «отыграть» Карабах уже вчера. Но Баку не заинтересован портить отношения с Москвой из-за какого-то клочка земли - даже считая его своим, но незаконно отторгнутым. Ведь взамен Азербайджан получил карт-бланш на свои все более крепнувшие контакты с Турцией - и это во времена весьма прохладных российско-турецких отношений. А сейчас, когда они прогрелись, как никогда, азербайджанско-турецкий альянс Кремлем всячески приветствуется.

Удерживание в союзниках двух старых врагов - практика древняя, никак не Путиным придуманная. Например, в начале Второй мировой войны похожим способом Германия «рассудила» старый венгерско-румынский спор о Трансильвании, прикормив обе стороны. В августе 1940 года не вступившую еще в войну Румынию вынудили отдать Венгрии половину трансильванских территорий, утраченных той после Первой мировой. Но при этом Бухаресту намекнули из Берлина: будем дальше дружить - получите компенсацию. Не прошло и года, как румынская армия выступила вместе с вермахтом в операции «Барбаросса»: обещаны ведь были добрый кусок Украины и город Одесса! Не считая возврата довоенных восточных владений королевства. И венгры, и румыны массово гибли под Сталинградом и много где еще: что ж поделать, таковы союзнические обязательства...

В мирное время, конечно же, требования значительно мягче. Но принцип тот же: откроим от тебя в пользу соседа вот тут - зато получишь вон там. Тот же и результат: обе «примиренные» стороны неминуемо повисают «на крючке» Большого брата.

Но даже у «повисших» разные возможности «рыпаться». Позиции Армении не только самые слабые в регионе - они самые уязвимые во всей христианской части Евразии.

Нет у Армении ни заинтересованных западных спонсоров, как у Молдовы, ни даже сочувствующего и готового поддержать окружения, как у Беларуси. Единственный дружественный сосед - Грузия - влиятельной страной региона не является. Остальные же - Иран, Турция да упомянутый Азербайджан...

Последняя «бархатная революция» в Украине с первых своих шагов вызвала огромную заинтересованность - и так называемого Запада, и так называемого Востока. Отчего уже очень скоро перстала быть «бархатной». Но кого на Западе так уж сильно взволновали армянские события? Да, любопытно... но не более того.

Поэтому в Кремле и спокойны - как были спокойны во время нескольких «репетиций» революции украинской. Тоже «бархатных» от начала до конца.

Главное же в том, что, как тогда в Украине, так сегодня в Армении никто открыто не заявляет о желании покинуть евразийское политическое пространство и примкнуть к евроатлантическому. Вот какие ответы на вопросы корреспондента российской оппозиционной «Новой Газеты» Ильи Азара дал один из лидеров армянской оппозиции Арарат Мирзоян:

- Эта революция не имеет никакого геополитического, внешнего, международного контекста... Это был наш внутренний вопрос, который мы решили, и будем решать до конца...

- Что будет с Нагорным Карабахом, нет ли опасений, что смена власти может быть использована?

- Смена режима только усилит внутренние процессы в Армении в разных областях, и усилит позиции на границах Нагорного Карабаха.

- Каким образом?

- У Армении будет власть, у которой есть реальная поддержка народа. Это тривиально, но разве не так?

Да, все именно так, но не только так. Все это не только тривиально, но и поразительно наивно. А не наивны ли слова Николы Пашиняна, прозвучавшие с трибуны ереванской площади Республики: «Москва гарантировала невмешательство!»

С чего это он решил, что Москва в 2018 году может кому-либо что-либо гарантировать?

Бесспорно, исторический армянский пророссийский сентимент жив и чувствует себя хоть куда. Но как далеко продвинулась страна Армения, лелея этот сентимент? Что выиграла она от этого союза? Удержала аннексированный ею Карабах? Зато нищала и терпела двадцать с хвостом лет кумовское и коррумпированное правительство из так называемого «карабахского клана», - пока оно совсем уж не стало поперек горла.

Но ведь и альтернативы Армении никто пока не предлагает. Теоретически, ее могли бы предложить США - учитывая все то же «географическое проклятье» маленькой христианской страны, зажатой между Турцией и Ираном, и находящейся совсем неподалеку от Сирии. Но, похоже, приоритеты у Соединенных Штатов сегодня иные - во всяком случае, ничто не указывает на обратное.

Опять-таки, в теории сама Армения могла бы «сдать» Карабах, тем самым соскочив с кремлевского «крючка», нормализовав отношения с Азербайджаном (да и Турцией), а главное - купив такой ценой несравнимо более широкую свободу выбора. Но увы, это лишь в теории.

Практика показывает, что «почвенные» сентименты сплошь и рядом перевешивают здравый политический смысл.

Голоса, призывающие Киев отпустить «Луганду» на все четыре стороны самоопределяться дальше, время от времени раздаются, но сильно ли к тем голосам прислушиваются? За области, чья украинскость весьма сомнительна, продолжает литься украинская кровь, и, похоже, большинство украинцев это устраивает. В огромной-то стране, где области эти - незачительные территории у северо-восточной границы. Что же говорить о маленькой Армении, для которой Карабах - что Косово для Сербии - часть многовековой истории...

Но разве значительная часть и самое сердце исторической Армении не находятся вне армянского государства? И Арарат, и озеро Ван, и Карс - давным-давно в Турции. Так стоит ли мелочиться?.. Но в психологии масс логики искать не следует.

Зато следует помнить, что даже шестизначное число граждан, активных в низложении правительства Саргсяна, дают плюс-минус три процента населения трехмиллионной Армении. Как проявит себя массовый электорат? Поступит ли от него «заказ» на серьезные структурные изменения, или общество снова даст себя провести, прельстившись новыми названиями партий, куда перебегут все те же лица, уже сейчас массово покидающие партии скомпрометированные? И власть из рук одного клана «бархатно» перейдет в руки другого.

Иными словами, случится даже не ротация, но всего лишь рокирока политэлиты, хорошо известная на примерах тех же Украины и Молдовы. А также из бессмертной басни Ивана Крылова «Квартет».

Очень похоже, что в Кремле ожидают именно такого сценария. Оттого и гарантируют невмешательство. Действительно, с какого перепугу лишний раз нервировать заложников? Они что, бегут? Хотя бы собираются? Замкнутые двери высаживают? Ах, просто отношения между собой выясняют? Так пусть и выясняют, сколько влезет. На свое и своей демократии здоровье.