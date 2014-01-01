Рига причастна к важному для Европы шагу: Здесь (кулуарно) выбирали нового шефа Еврокомиссии

Одним из ключевых вопросов, обсуждавшихся на прошедшем 20 июня в Риге совещании рабочей группы Партии Евросоциалистов (PES) было согласование кандидатуры на пост нового шефа Еврокомиссии. До выборов осталось немногим менее полугода: они состоятся 1 декабря в Европарламенте. Согласно протоколу, имя избранного кандидата от PES будет официально объявлено только 19 октября. Что же позволяет полагать наиболее вероятным «избранником» именно Тиммерманса?

Для начала - несколько слов о PES. Эта «зонтичная» структура, объединяющая соцпартии стран ЕС, образует ядро второй по многочисленности представителей фракции в Европарламенте - Альянса Социалистов и Демократов (куда также входят несколько национальных партий, формального членства в PES не имеющих). Получив на последних евровыборах 2014 года 191 мандат (из 751 представительских кресел в ЕП), Альянс - а по сути главным образом PES - уступает лишь Европейской Народной Партии (ЕРР), представленной 242 европарламентариями. С сильным отрывом за ними следуют Евроконсерваторы и Реформисты (ECR), имеющие 70 мандатов, Альянс Либералов и Демократов (ALDE, 67 мандатов), а замыкают список две фракции зеленых/левых. Латвию в PES представляет Saskana. Она и была гостеприимным хозяином рижской встречи.

Уже накануне PES объявила о «прозрачной» процедуре выбора общего для всей фракции кандидата. Не вполне ясно, что имелось в виду: нет, вроде, оснований упрекать в отсутствии «прозрачности» конкурирующие фракции. Слово, правда, уж больно красивое, который год из моды не выходит, без него нынче никак...

Леволиберальный тренд в Европарламенте, который репрезентует PES, на данный момент располагает тремя «козырными» кандидатурами. Помимо вице-шефа ЕК голландца Франса Тиммерманса это влиятельный еврокомиссар по экономике и финансам, француз Пьер Московиси, а также МИД ЕС итальянка Федерика Могерини.

С двумя последними, однако, все очень непросто. Чтобы понять, почему, достаточно чуть-чуть поближе познакомиться с процедурой выборов на ключевые должности «евроолимпа».

Штука в том, что, хоть формально выбирает и Европарламент, утверждение кандидатов - дело Совета Европы. То есть, «хора» национальных европейских правительств.

Перемены в которых в моменты раздачи высоких евродолжностей очень даже дают о себе знать.

К примеру, за продление каденции главы этого самого Совета Европы Дональда Туска в 2017 году проголосовали представители всех европейских правительств, кроме польского. В котором в самый разгар брюссельской карьеры Туска произошел резкий поворот к правопопулизму, и, естественно, либеральный польский экс-премьер оказался для национал-патриотов из победившей на национальных парламентских выборах 2015 года партии PiS решительно «не ко двору».

Ясно, что в тот момент Варшава выставила себя на общеевропейское посмешище, ровным счетом ничего не добившись.

Репутация Туска в Брюсселе была слишком прочной, чтобы мнение PiS, уже успевшей изрядно поскандалить с евроинституциями, стало для кого-либо привлекательным. Но тогда речь шла о вероятном переизбрании - либо о второй каденции - уже пребывавшего в должности Туска. Совсем иное дело - утверждение новых кандидатур. В этом случае слово страны происхождения оказывается куда более весомым.

Всем памятен практически полный разгром группировкой Макрона французской соцпартии на президентских выборах. А ведь именно в этой партии состоит Пьер Московиси. Состоит давно, и в самых что ни на есть добрых семейных традициях: видным социалистом был и его отец, знаменитый франнцузский психолог и философ Серж Московиси (Москович), в прошлом - политэмигрант из послевоенной Румынии.

Еще более резкий кульбит произошел совсем недавно в правительстве Италии, ныне явившем Европе и миру столь же экзотический, сколь и чудовищный альянс правых и левых популистов.

Поэтому еще более сомнительно, что персона синьоры Могерини, креатуры итальянского экс-премьера, социалдемократа Ренци, не вызовет раздражения у нынешнего римского официоза.

Что же касается Тиммерманса, то он, похоже, устроит почти всех. Кроме, ясное дело, оскандалившейся Варшавы, «дело» которой в Еврокомиссии поручено лично ему. Уж который раз пытается прмьер Польши Моравецки «продать» Тиммермансу очередной липовый компромисс, который уберег бы Варшаву от нависших над ней евросанкций из-за серии юридически сомнительных судебных реформ, политизировавших польскую систему правосудия, - и все без толку. Дотошный Тиммерманс не покупает(ся).

В отличие от вполне благодушного (и чуть «близорукого» на западный манер) либерала Жан-Клода Юнкера, его заместитель прекрасно ориентируется в центрально-восточноевропейских реалиях, которые успел вдоль и поперек изучить с голландской вьедливостью. Отличная иллюстрация - тихая, но неуступчивая борьба, которую вице-шеф ЕК уже полгода ведет с Варшавой. Всякий раз при этом подчеркивая, что для него - как и для Еврокомиссии, которую он имеет честь представлять, - страна Польша и ее народ и сумасбродная и регрессивная правящая польская партия - совсем не одно и то же.

Стань Тиммерманс главой Еврокомиссии, вся восточная часть ЕС, возможно, попадет под более пристальный мониторинг брюссельской администрации. И совсем не исключено, что в таком случае «халявы» для восточноевропейских правительств поубавится. Но разве в долговременной перспективе нашей части континента такое повредит?

Голландские же «тылы» Тиммерманса вполне «прикрыты». Несмотря на то, что его родная Партия Труда на прошлогодних выборах в Нидерландах достала наименьшее число парламентских мандатов (9 из 150) за всю историю своего существования, вице-шефу ЕК, по словам лидера немецких социалистов в PES Йенса Гейера (процитированным порталом newsweek.pl), удалось заручиться поддержкой голландского премьера, либерала Марка Рютте. Который согласился представить Совету Европы кандидатуру Тиммерманса от имени правительства Нидерландов.

Правда, при единственном условии: если обещанная 19 октября номинация Тиммерманса от PES подтвердится.

Так что пока все складывается вполне обнадеживающе. К этому можно добавить, что главный конкурент евросоциалистов - ЕРР - едва ли окажется в состоянии выдвинуть кандидата, по значимости сопоставимого с Тиммермансом. По крайней мере, на сей день такой фигуры не просматривается.

Что же касается старины Жан-Клода Юнкера, то от хронических «перегрузок» выпавшего на его каденцию лихолетья нынешний шеф Еврокомиссии, определенно, подустал.

И уже успел обмолвиться, что о собственном переизбрании хлопотать не станет.

Может ли все это означать, что предпраздничная столица Латвии, откуда уже пошел привычный разъезд на главные дни национального календаря по загородным угодьям, лесам, хуторам да морским берегам, и где в эти дни, кажется, никто не склонен думать о политике, - что вот такая, уже изрядно прогревшаяся на летнем солнце и заметно разомлевшая от него Рига - хотя бы косвенно - оказалась причастной к важному для Европы политическому выбору? Почему бы и нет? Со всей определенностью узнаем мы об этом только в октябре. Пока же - с праздником, дорогие сограждане!