Если удалось с Кимом, то пора приниматься за Путина. Чего (не) следует ожидать от встречи в Хельсинки

Слухи о намечающемся событии начали усиленно циркулировать тут же после сингапурских переговоров Трампа с Кимом. Собственно, было это вполне логично: отчего бы, не худшим образом пообщавшись с лидером одного государства-изгоя, не встретиться с другим? Пусть комментаторы хоть охрипнут, споря, кто же вышел настоящим победителем с сингапурского «ринга» (чем некоторые до сих пор и заняты), но определенный вздох облегчения итог встречи той несомненно вызвал. Стоит ли ждать разрядки или хотя бы перезагрузки после переговоров Трампа-Путина 16 июля в Хельсинки?

Первый сигнал того, что не стоит, уже успел во всеуслышание прозвучать с американской стороны. В среду 27 июня на пресс-конференции, подытожившей его рабочий визит в Москву, советник Трампа по безопасности Джон Болтон заметил, что никаких конкретных результатов от готовящегося саммита он не ждет, но сам факт проведения такового считает безусловным достижением.

Еще бы: по понятным причинам с момента аннексии Крыма президент РФ не был ни разу удостоен встречи с президентами США «с глазу на глаз». Хотя дважды - на больших мировых саммитах в ФРГ и во Вьетнаме - Трампу и Путину встречаться все же доводилось. Не считая телефонных переговоров, которых было не менее восьми.

По столь же понятным причинам инициатива встречи никак не могла принадлежать Москве. Вашингтону же, в свою очередь, требовался дипломатически удобный момент. Этим моментом, бесспорно, стал итог сингапурского саммита, - как бы о нем ни отзывались его критики. Ясно, что нелепо считать встречу Трампа с Кимом всего лишь «распевкой» к заранее замышленной встрече с Путиным. Но известная разрядка напряжения на Корейском полуострове прибавила вашингтонской администрации не то что оптимизма - скорее, решимости именно сейчас сделать первый ход на очередной - тоже порядком запылившейся - шахматной доске.

Правда, ситуация на «корейской доске» - при всей ее внешней трудноразрешимости - таила известный бонус для каждой из договаривавшихся сторон. Лишение Китая роли раздающего карты в регионе оказалось тем пунктом, в котором американские интересы и амбиции Кима практически полностью совпали - хотя официально сингапурский саммит был вроде как сосем про другое, и ни о каком Китае там и словом не обмолвились. Но обе стороны поняли друг друга без слов.

Поняли это и в Пекине. И уже раздражены новой концепцией безопасности на Корейском полуострове - пусть и не буквально продиктованной Вашингтоном, но всяко ему выгодной. На фоне столь заметного изменения правил игры не слишком уж существенно, насколько оперативно и честно будет Ким «действовать в направлении полной денуклеаризации», как пообещал он на саммите.

Ясно ведь, что, как ни крути, энное число боеголовок уничтожить Киму придется - в обмен как на фактическое признание Штатами легитимности его режима, так и на ослабление санкционной удавки, в свое время бросившей Северную Корею в экономические «объятия» Китая.

Наличие этого, на первый взгляд, «побочного» - хотя на деле одного из важнейших - эффекта американско-северокорейского саммита, как ни странно, игнорируют комментаторы, пишущие о «победе» Кима. По совершенно иным причинам не обращают на него внимание и ширнармассы из электората Трампа. Для которых их кумир - абсолютный триуфатор уж хотя бы оттого, что теперь-де можно спать спокойно, никакие северокорейские бомбы Штатам не страшны - и это притом, что соглашеня о ликвидации американских военных баз в южной части полуострова на сингапурском саммите подписано не было! Ловко же Трамп этого дикаря обставил. С таким шикарным президентом не пропадешь: он не то, что с каким-то Кимом - с самим дьяволом договорится!

Впрочем, полномасштабного триумфа, о котором грезил страдающий «звездной болезнью» Трамп, после Сингапура все же не случилось: всю малину испортил скандал с иммигрантами на мексиканской границе. Но ощущение дипломатического успеха в Белом Доме никуда не делось.

Действительно, если уж удалось с Кимом, то самое время приниматься за Путина. И чем скорее, тем лучше.

С точки зрения пиар-стратегии момент действительно хоть куда. Загвоздка, однако, в главном: в случае с Москвой у Вашингтона нет кандидата на «китайскую роль». И то, что лично Путин, в отличие от Кима, шумно с Америкой не скандалил и никаких страшных угроз в ее адрес не выкрикивал, никак не облегчает «разруливания» ситуации.

Так что не вполне пока ясно, что конкретно собирается предлагать американская сторона российской. Понятно лишь, что Трамп и на сей раз пустится в импровизации: суперзвезде без импровизаций как без хлеба.

Понятно также, чего будет пробовать добиться Путин: ослабления санкций, признания Крыма российской территорией де-юре, а также зон российских интересов на востоке Украины и в Сирии, - список известен, и скромным никому не покажется.

Что тоже объяснимо: у президента РФ своя пиар-стратегия имеется. Как и известные обязательства перед электоратом.

Опять-таки, неизвестно, чем именно - хотя бы гипотетически - рассчитывает Кремль за весь этот солидный список «хотелок» заплатить. Ведь просто так, за красивые глаза, из Трампа не выжать и полушки, о чем в Кремле известно каждому. Более того, там давно утвердилось представление о президенте США как о прожженном дельце. У которого в теории можно выторговать что угодно: знай только плати. Но вот именно с этим-то у Кремля и проблема.

А тут еще (как назло!) выяснилось, что и некоторые уступки в Сирии как возможный товар Штатам не всунуть: нет серьезной ответной заинтересованности. Еще бы: консенсус на сирийскую тему отсутствует не только в американском обществе - он отсутствует и в вашингтонской администрации. Все тирании, бесспорно, чудовищны, но в реалистическом ближневосточном измерении альтернатива им - беспредел радикальных исламистов. С которыми вообще неясно, как - и тем более, о чем - разговаривать. Проще уж с диктаторами: хоть какая-никакая ясность, хоть какие-никакие гарантии. И совсем уж удобно, если диктатуры остаются герметичными и соседям не угрожают... Но открыто признаться в подобном - политическое харакири. Не оттого ли сирийская тема - не в гуманитарном, но в чисто полигическом аспекте - на удивление редко обсуждается в западном медийном мэйнстриме?

Из этого, впрочем, не следует, что

Сирия для США - «отрезанный ломоть», и ситуация там не станет одним из сюжетов приближающегося саммита.

Ясно, что станет. Другое дело, что на данный момент в реальных интересах США - тактическое сдерживание Асада, не позволяющее ему насладиться полнотой власти на всей сирийской территории. Но не более того. А вот есть ли сегодня у Вашингтона стратегическая «большая картинка» сирийского будущего - очень хороший вопрос.

Ведь экспортировать западную демократию на Ближний Восток не выходит ни мирным, ни военным способом. Этот урок США выучили еще в Ираке, и продолжать экспериментировать в том же духе определенно не намереваются. Особенно в эпоху «making America great again».

Так что сирийский вопрос - не просто очень хороший. Он слишком хороший, чтоб искать полномасштабного ответа на него на встрече с Путиным. Поэтому ясно, что Сирия на саммите не станет даже «закуской» - скорее, «приправой».

Что же будет подано «основным блюдом», что станет центральным предметом торга? Ведь, куда ни глянь, одни «пробки»: либо есть предложение, да нет спросу, либо есть спрос, да с кредитоспособностью никак. Как при таком раскладе не согласиться с Болтоном: «основным блюдом», по всей видимости, станет сам факт встречи!

Кстати, советник по безопасности обмолвился и о «закуске». Джон Болтон предположил (т.е., в переводе с дипломатического языка, предрек), что РФ будет предложено начать переговоры о восстановлении утраченного членства в G7. Но всем ведь ясно, что такая закуска сладкой Путину не покажется: решение вопроса о возврате России в G7 не находится в личной компетенции Трампа, как бы тот Путину лично ни симпатизировал. Даже не в компетенции Конгресса США, но только и исключительно всех государств-членов G7. Выставленный же ими счет Кремль определенно откажется оплачивать.

Напоследок о том, чего определенно следует ожидать. С обеих сторон саммит обрастет обильной пиар-пеной. Вполне соответствующей политико-культурно-ментальным традициям каждой из стран. Даже если переговоры упрутся во вполне ожидаемый тупик, администрация Трампа будет упорно подавать случившееся как крупную победу вашингтонской дипломатии, шаг за шагом проламывающей стены молчания в отношениях с «трудными» оппонентами. В русле той самой накатанной традиции непотопляемого, «флагового» американского оптимизма, в которой были воспитаны многие поколения граждан США. И в категориях которой продолжают мыслить и нынешние американцы - от самых горячих сторонников Трампа до самых непримиримых его противников.

Можно ведь сколь угодно едко проезжаться по самонадеянности хозяина Белого Дома, недавно заявившего: «Если мы сумеем поладить с Россией, Китаем и со всеми, - это будет очень хорошо».

Но ведь содержание фразы, с какой точки зрения ни гляди, - непогрешимо в своей позитивности. Найдутся ли желающие возразить, что «очень хорошо» не будет?!

С российской же стороны услышим мы «старую песню о главном». То есть, очередной перепев известной мантры о призванных и избранных, о приглашенных и неприглашенных, о рукопожатых и нерукопожатых. Это ведь не мы набивались в компанию Америке - она сама нас пригласила. А значит - что и как бы там ни случилось с G7 - мы рукопожатые. Значит, Америка с нами считается. Нас уважает. К нам сватается. А мы уж там сами поглядим, устроят ли нас кондиции «жениха».

Словно бы напрочь забыто, что еще неполных два десятка лет назад (и уже при Путине) таким «женихом», безуспешно сватавшимся к свободному миру, была сама РФ... впрочем, разве роль вздорной «разборчивой невесты» не более естественна для путинской России?

Но подобные фрейдистские тонкости, ясное дело, не для статистического зрителя «зомбоящика». Ему все будет преподнесено в наилучших имперских традициях. Уже преподносится. Только гляньте: местом встречи (официального объявления которого мир ждет с минуты на минуту) по нашему хотению станет столица одного из неприсоединившихся к НАТО государств - не так уж важно, будет то Вена или Хельсинки. Важно, что все случится аккурат как в старые добрые советские времена: встреча лидеров сверхдержав на нейтральной территории. Нас позвали, а мы указали, где нам удобно. И ведь с нами даже не спорили - сразу согласились. Разве ж не так?