28 июня польскому Сейму в экспресс-темпе пришлось принять поправки к Закону об Институте Народной Памяти (IPN), вызвавшему резкую критику Израиля и США. Безнадежно твердолобых на сей раз было немного, всего 25 депутатов. Остальные - даже исключая из 388 голосовавших «за» представителей оппозиции - определенно понимали, что шуточки с Израилем и, особенно, со Штатами могут обойтись слишком дорого. Зато с ЕС, по мнению правящей в Польше PiS, структурой куда более мягкотелой, - продолжать шутить можно сколько влезет. Абсурдность этого мнения покажет исход начавшейся 3 июля битвы за независимость польского правосудия. Заодно будет преподан вполне показательный урок другим восточноевропейским правительствам - как венгерскому, уже успевшему монополизировать судебную власть в стране, так и румынскому, делающему шаги в этом направлении.

3 июля в Польше вступил в силу закон об автоматическом прекращении каденции членов Верховного суда (ВС), достигших 65-летнего возраста. Это касается 27 судей, в том числе и председателя ВС Малгожаты Герсдорф. То есть, 40% коллегии ВС. Хотя неизменность шестилетних каденций верховных судей закреплена статьями 179, 180 и 183 Конституции РП. Более того, никакой закон, снижающий пенсионный «потолок», не может работать ретроспективно, «нагнав» тех, чей возраст на момент установления новой границы пенсионного возраста уже перескочил прежнюю. И юридически непринципиально, о коллегии ли ВС речь, или о коллективе муниципальных дворников, конституционно закрепленных каденций не имеющих.

Председатель ВС Польши Малгожата Герсдорф. FOTO: AP/ScanPix

Почему же именно верховных судей желают удостоить подобной чести? Да потому, что «чистка» ВС, по сценарию правящей партии PiS, должна стать победным завершением тянущейся уже более двух лет и нацеленной на лишение судебной власти независимости «судебной реформы». Которая в свое время началась скандальным разгоном Конституционного Трибунала (КТ). В связи с чем, собственно,

новоизбранное польское правительство с первых шагов угодило под пристальный мониторинг Брюсселя.

«Нейтрализация» КТ, впрочем, быстрой и гладкой не была: его председатель Анджей Жеплиньски категорически отказался покидать пост, сделав это только в декабре 2016 года, когда законно истекла его конституционная каденция. Но фактически КТ после событий рубежа 2015-16 годов уже полноценно не функционировал.

С конституцией же правящей партии никак не «сладить». Обладая незначительным парламентским перевесом, PiS вместе с коллегой по коалиции, маленькой популистской партийкой Kukiz 15, необходимым числом голосов для внесения конституционных изменений не располагают. Оттого давнее обещание лидера PiS Ярослава Качиньского «сделать из Варшавы Будапешт» - не более чем эффектный лозунг, мало соответствующий реальности, с которой рвущейся к диктатуре PiS приходится считаться.

И дело не только в том, что партия Орбана, имея абсолютное большинство в венгерском парламенте, умудрилась «подкорректировать» конституцию, но в том, что

для ЕС Польша - никак не Венгрия. Иной масштаб. Иные экономические показатели.

Всем памятная «история успеха». Совсем иная локация на карте Европы - а, стало быть, и геополитическое значение. На такую страну рукой не махнешь.

К тому же Орбан - политик осмотрительный, и некоторые «тылы» в Брюсселе всегда имел. Этих тылов абсолютно лишена PiS, с первых шагов выбравшая громкий конфликт с Европой. На полном серьезе при этом полагая, что никакие евросанкции Варшаве не грозят: Будапешт ведь пообещал выручить!

Действительно, активизация Статьи 7 требует согласия всех национальных правительств ЕС. В PiS, однако, не учли другого: в отличие от политических, для юридических санкций никаких голосований не нужно. Вопрос о нарушении польским правительством национальной конституции и основных кондиций «евроконтракта» вправе решать Европейский Трибунал. А власть судебная в ЕС - как и подобает в любом правовом государственном или надгосударственном образовании - от власти законодательной и исполнительной надежно отделена.

4 июля 2018 года в Варшаве. FOTO: AFP/Scanpix

Естественно, большая вероятность вмешательства Евротрибунала в проводимую в Польше юридическую «реформу» (о чем Варшаву предупредили из Брюсселя 2 июля) не заменит - и не отменит - уже начатой Еврокомиссией санкционной процедуры по статье 7. То есть, политика своим ходом, а право - своим. Не этого ли еще в декабре добивалась PiS, назвав санкции ЕС, которыми ей тогда пригрозили, «политическим решением»?

Нет проблем, господа: если мнение Еврокомиссии представляется вам политически ангажированным - выдадим и бесстрастный правовой вердикт! Правда, в такой ситуации ни на какого Орбана рассчитывать вам уже не придется.

Ведь и прецедент имеется. Вполне свежий, весенний, у той же Польши и с тем же Евротрибуналом. Рассмотрев коллективную жалобу экологических и иных общественных организаций - в основном, польских, хоть и не только - Трибунал ЕС вынес вердикт о прекращении вырубки польской части Беловежской пущи. В случае неисполнения Варшаве грозили выплаты по несколько десятков тысяч евро ежедневно. И подействовало просто замечательно. Топоры и пилы вмиг умолкли.

4 июля 2018 года в Варшаве. FOTO: AFP/Scanpix

Правда, ни от кого не секрет, что брюссельская бюрократия медлительна. А ВС не Беловежская пуща, и на «вырубку» потребуется несравнимо меньше времени. Поэтому, не дожидаясь резолюции Еврокомиссии, пока что давшей варшавскому правительству аж целый месяц на ответ, собиранием подписей под коллективными петициями сегодня заняты многие польские общественные организации. Под обращением, подготовленным былым лидером Солидарности и первым президентом посткоммунистической Польши Лехом Валенсой, уже в первые три дня подписалось 12 тысяч поляков. Дескать, евроинституции евроинституциями, но

в ЕС должны знать, что и граждане РП не превращены пока в молчаливо-апатичное быдло.

Вполне солидарно и профессиональное сообщество польских юристов - не говоря уж о коллективе «вычищаемого» ВС. Малгожата Герсдорф заявила, что пост не намерена покидать до конца официальной каденции. То есть, до 2020 года. «Наша точка зрения неизменна, 4 июля все выйдем на работу, хотя и предполагаем любой сценарий, в том числе и силовой», - заявил корреспондентам портала onet.pl пресс-атташе ВС Михал Лясковски.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий прибыл 4 июля 2018 года в Европарламент. FOTO: AFP/Scanpix

Лясковски, впрочем, не верит, что побоище в здании ВС с выносом вон непокорных судей полицейскими возможно: слишком бы компрометирующим стало такое зрелище. Тем временем

корреспонденты мировых медиа, предвкушая жаркие сюжеты, друг за другом прибывают в Варшаву.

Более вероятен прогноз экс-министра юстиции и депутата Сейма от оппозиционной Гражданской Платформы (PO) Бориса Будко, предполагающего, что судьям-«пенсионерам» попросту не дадут войти. Тогда возникает вопрос: кто же войдет вместо них? Вопрос тем более каверзный, что офис нынешнего министра юстиции Збигнева Зёбро уже получил недоуменные письма от нескольких судей, назначенных на «вакантные» должности... без их ведома. И, само собой, помимо их воли.

Зёбро, правда, попытался возразить, что такие назначения «не обсуждаются»... и тут возникают другие вопросы - например, не перепутала ли мудрая кадровая политика PiS с кандидатурой минюста (и главного прокурора страны в одном лице): может, министерство обороны оказалось бы для Зёбры куда более подходящим местом?

Пикет в поддержку Верховного суда в Варшаве. FOTO: AFP/Scanpix

А что думает на данную тему президент РП Анджей Дуда? Ведь единственного его veto хватило бы, чтобы прекратить все это неприличие.

Опять-таки, по образованию юрист, понимать в таких материях, вроде бы, должен... Президент, действительно, попробовал что-то там подумать, да быстро одумался. И, как обычно, сделал все, как велел мудрый старец Качиньски - не слишком уже здоровый, но на пенсию, однако, не рвущийся. То есть всё, что требуется от прилежного нотариуса правящей партии. В роли которого Дуде, несомненно, суждено войти в польскую историю.

Качиньски же и Зёбро отступать не намерены. По крайней мере, пока. Впрочем,

практика XXI века показывает, что времена несгибаемых идеологических ортодоксий безвозвратно ушли. Желающих топать ножкой и размахивать сабелькой, понятно, хватает, но быть «одиноким волком» уже практчески никому не по силам. И не по карману.

Всем и каждому нужны союзники. А еще денежки, да побольше. И в первую очередь нужны они популистским правительствам, прикармливающим зыбкие электораты регулярными раздачами направо и налево.

Пикет в поддержку Верховного суда в Варшаве. FOTO: AFP/Scanpix

Взглянем же на происходящее именно в такой оптике. Скандальный закон об IPN также был для PiS «нашим всем», и уж как только ни клялись «не отступать ни на шаг»! И что в итоге? Не только отступили, но еще и назвали это поджатие хвоста (кривыми устами премьера Моравецкого) «большим успехом польской дипломатии». Потому как и с израильской, и с американской сторон (традиционно трактуемых польскими правыми как неразрывный блок) сильно запахло жареным. И в очень невыгодный момент: мало того, что Трамп такая душка, мы тут год назад чуть вусмерть его не уцеловали, и до сих пор готовы - чем демонстративнее, тем лучше! - любить и ценить, так еще ж и специальные договоренности тогда со Штатами подписали. О дополнительных натовских контингентах. Совсем не шутка. То есть, люди Столтенберга и разные общие программы стратегических укреплений восточных рубежей это, конечно, хорошо, но дополнительные контингенты - еще лучше!

Впрочем, о ласковом варшавском приеме не забыл и Трамп.

Как-никак, стратегические союзники, и совсем не такие строптивые, как прочие европейцы! Аккурат в момент недавней встречи Нетаниягу-Моравецкого, официальным результатом которой и стала коррекция злосчастного закона, в израильские медиа утекли сведения, что из Белого Дома Иерусалиму намекнули: не пережимайте с Польшей! The Times of Israel так прямо черным по белому и выдал: администрация Трампа выслала Рону Дермеру, послу США в Израиле, специальную информацию о необходимости оптимизации отношений с Варшавой.

Председатель ВС Польши Малгожата Герсдорф обращается к сторонникам перед зданием Верховного суда Польши. FOTO: REUTERS/Scanpix

Безусловно, главным своим союзником PiS видит США, а никак не ЕС. Который в глазах Качиньского - руина, хоть все еще и богатая. И потому подходить к ней следует инструментально. Вроде как к банкомату. Нужно, конечно, отписываться, заверять, засылать в Брюссель Моравецкого, пусть он там всех очаровывает, но делать продолжать свое, а на черный день держать в запасе Орбана.

Беда, однако, не только в том, что Моравецки никого в Брюсселе не очаровывает. Она еще и в том, что и Орбан там, похоже, изрядно надоел.

25 июня европарламентский Комитет по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел большинством голосов принял документ о желательном начале санкционных процедур против Будапешта. Документ уже рассматривает Еврокомиссия. Которая, в свою очередь, еще 2 июня одобрила законопроект о замораживании еврофондов для тех стран ЕС, где есть проблемы с независимостью правосудия.

Это стечение невыгодных для Варшавы обстоятельств - не говоря о стартовавшей процедуре санкций и угрозе разбирательства в Евротрибунале - усугублено еще и тем, что на последнем брюссельском саммите худо-бедно удалось сдвинуть с мертвой точки два давних «проклятых вопроса» Европы - нелегальную иммиграцию и брекзит. И после нескольких тяжких лет функционирования в режиме «вспышка слева, вспышка справа» у ЕС появились некоторые дополнительные ресурсы для более детального сосредоточения на своих внутренних делах.

Особенно в чрезвычайных ситуациях, подобных польской. Которая, кстати, не рассматривается как исключительно польская.

Ведь ВС этой страны - еще и европейская судебная инстанция. И покушение на ее независимость - покушение на независимость правосудия в Европе.

Последствий на сей раз не придется ждать долго. Главное же - никому не стоит забывать, что помимо политических, у ЕС имеются как правовые, так и (наиболее доходчивые) экономические рычаги воздействия. И то, что до последнего момента либеральному Брюсселю пускать в ход этот «лом» не очень хотелось, по сути ничего не меняет: ни у польских, ни у каких иных национал-популистов никакого приема против него как не было прежде, так и нет и сейчас.