Жители Дагды в шоке - в город возвращается жестокий маньяк

 

Фото: AP/Scanpix

Жители латгальского городка Дагды живут в страхе - ведь уже этой весной из тюрьмы вернется мужчина, жестокий убийца, который 17 лет назад заставил вздрогнуть всю округу, сообщает передача «Bez Tabu».

Тогда душегуб топором убил своего брата и его супругу. После этого собаку, а еще через какое-то время пожилого пенсионера, который не дал ему сигарету. После этого сам убийца прожил в доме убитого брата еще три недели. Рядом с трупами...

Этой весной его освобождают из тюрьмы и выдают квартиру, которая находится в нескольких километрах от места, где он совершил убийства. Местные жители живут в страхе и категорически не хотят, чтобы маньяк жил рядом с ними. По их мнению, жилье извергу надо выдать в каком-то другом месте.

Местные вспомниают, что до ужасающих убийств преступник совершал и другие преступные деяния. Изменился ои он после колонии?

Навряд ли.

В свою очередь, в самоуправлении Дагды утверждают, что после освобождения из тюрьмы, мужчина будет проходить пробацию и будет под присмотром. Впрочем, признают и они, что безработица и отсутствие поддержки семьи являются не самыми лучшими факторами для успешной интеграции в общество.

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