В Риге полиция изъяла мальчиков, живущих впроголодь

В квартире
 

В квартире. Фото: Муниципальная полиция

19 декабря сотрудники отдела профилактики детских правонарушений Рижской муниципальной полиции получили информацию о двух мальчиках, которые остались без попечения родителей.

О том, что мальчики попали в сложную ситуацию первым узнал социальный педагог учебного заведения, который немедленно сообщил об этом в полицию.

Соцпедагог сообщил, что мать мальчиков находится в тюрьме, а отец, вероятно, наркоман, на данный момент лечится в лечебном учреждении. За детьми присматривает 78-летняя бабушка, которая не в состоянии заботиться о мальчиках.

Сотрудники полиции отправились по месту жительства мальчиков, где встретили их бабушку в момент, когда она готовила лапшу «Роллтон».

Пожилая женщина сообщила, что это ее единственная еда, и когда внуки вернутся из школы, их нечем будет накормить.

Она подтвердила, что отец детей наркоман и приходит только за ее пенсией, чтобы отобрать и купить наркотики.

На вопрос, почему в квартире так холодно, женщина ответила, что сын недавно продал заготовленные дрова.

Когда полицейские проверили данные отца мальчиков, то выяснилось, что ранее он неоднократно привлекался к ответственности за незаконное приобретение, хранение и употребление наркотиков.

К полиции обратился сосед пожилой женщины, который рассказал, что помогал ей покупать брикеты, но вскоре они пропали. Мужчина также выразил опасения, что

отец мальчиков угрожает не только безопасности своих детей, но и всех соседей.

Бабушка мальчиков призналась полицейским, что не может позаботиться о внуках и хотела бы отправиться в пансионат. Детей доставили в кризисный центр, информацию передали Сиротскому суду. В свою очередь об условиях жизни бабушки проинформирована Рижская социальная служба, которая рассмотрит вопрос о пансионате.

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