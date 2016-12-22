За осознанный ложный вызов полиции молодой человек призван к ответственности

Ночью 20 декабря сотрудники Рижской муниципальнйоп олиции отправились на вызов на улицу Альберта, где некий молодой человек жаловался на шум, который ешает спать.

Прибывшие на место полицейские отправились в указанную квартиру, дверь им открыл юноша. Он рассказал, что пожаловался на громкую музыку потому что хотел проверить, насколько быстро полиция прибудет на вызов. Незадолго до приезда стражей порядка, к нему пришла соседка и пригрозила вызвать полицию из-за того что он регулярно шумит. Впрочем, молодой человек сам позвонил по 110.

По данному факту составлен протокол за осознанный ложный вызов полиции. Юноше объяснили последствия таких действий – ведь пока полиция ехала к нему, могут быть люди, кому помощь требуется быстрее, и им придется дольше ждать.

Еще по этой теме

Согласно закону, за такое нарушение можно получить штраф от 35 до 140 евро.