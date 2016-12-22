Ввязался в драку или сбила машина? Загадочная смерть мужчины на улице Друсту

Во вторник утром, скончался, на данный момент по не выясненным причинам, некий 50-летний мужчина, которого нашли лежащим на улице в районе частных домов. Что об этом могут сказать очевидцы и жители домов, и что известно следователям?

Ночь с понедельника на вторник в этом тихом углу улицы Друсту выдалась спокойной. Не было ни шума, ни лишних движений. Тем не менее, утром стало известно о смерти некого мужчины, тело которого нашли прямо у забора одного из частных домов. Местный житель Янис сам вызвал «скорую», и через несколько минут на месте уже дежурили две бригады.

Медики отмечают, что именно произошло и как мужчина сюда попал — не известно. Полиция, на данный момент придерживается мнения, что здесь произошло ДТП, после которого водитель скрылся с места события. В свою очередь местные жители рассматривают вариант, что произошел какой-то конфликт, ведь утром было обнаружено битое стекло.

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Если вы слышали какой-либо шум, доносящийся с этой улицы, или обладаете информацией, полицейские просят связаться с ними, ведь чтобы восстановить справедливость, может помочь всего одна маленькая деталь.