В результате пожара в Даугавпилсском крае погиб пожилой мужчина

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Caro/ScanPix

Вчера в результате пожара в Даугавпилсском крае погиб мужчина, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.

В 15.24 пожарные получили вызов в Калкунскую волость, где вспыхнул пожар в жилом доме. По прибытии на место происшествия пожарные установили, что в одноэтажном доме на кухне горят бытовые вещи, площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

В результате пожара погиб мужчина 88 лет.

В целом за прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 12 пожаров - четыре в Риге и восемь в краях.

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С начала года в Латвии произошло 9142 пожара, пострадали 290, погибли 93, а спасены были 285 человек.


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