Хирурги бьют тревогу: в больницы все чаще попадают сбитые пешеходы

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Ieva Lūka / LETA

Латвийские хирурги бьют тревогу - в течение последней недели почти ежедневно в больницы попадают люди, которые были сбиты на пешеходных переходах. Все пострадавшие получили тяжелые травмы, пишет портал skaties.lv.

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Между тем, как указывают медики, восстановительный процесс сбитых пешеходов может длиться до года, а многие остаются инвалидами на всю жизнь.

Однако врачей настораживает тот факт, что люди получают увечья в результате ДТП именно на пешеходных переходах - в местах, которые предназначены для безопасного перехода дороги. Случаи, когда людей сбивали именно на пешеходных переходах, бывали всегда,

однако особенно высокое число пострадавших наблюдается именно в этом году.

Все пострадавшие получили тяжелые политравмы.

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Как указал хирург Андрис Викманис, люди были травмированы на ровном месте. Полученные травмы также отличаются в зависимости от того, какое транспортное средство сбило человека.

Если это легковой автомобиль, то это так называемые «бамперные переломы», когда удар приходится на нижние конечности, а именно - по ногам, по коленям. Это так называемые видимые травмы.

Степень тяжести увечий зависит от скорости движения транспорта и инерции - если скорость большая, то пострадавший перелетает через капот и травмирует голову о ветряное стекло.

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Травмируются также ребра и руки, но, если пешехода сбивает внедорожник или микроавтобус, то тогда страдают бедра, живот и легкие.

Как указывают врачи,

если пострадавший выживает, то с момента ДТП ему предстоит очень долгий период восстановления, а во многих случаях человек остается инвалидом.

По словам врача, зачастую виноваты невнимательные автоводители, но во многом играет свою роль и беспечность пешеходов. Они знают, что у них приоритет, поэтому становятся невнимательными и пересекают пешеходные переходы, не глядя по сторонам. К тому же, надо учитывать, что водитель не всегда может успеть затормозить, особенно если дороги скользкие.

Также

нужно учитывать и то, что в темное время суток автоводитель пешехода может увидеть лишь в последний момент.

Хирург Андрис Викманис призывает пешеходов не бросаться слепо под автомашину лихо перебегая пешеходный переход, так как у них, согласно правилам дорожного движения, все равно имеется преимущество. «Не стоит бессмысленно рисковать не только здоровьем, но и жизнью», - указал доктор.


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