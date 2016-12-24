В результате ДТП в больницу доставлено пять человек, в том числе малыш

 

Фото: Ieva Lūka / LETA

Вчера на автотрассе Рижская ГЭС-Яунелгава столкнулись три машины, в больницу доставлено пять человек, в том числе двухлетний мальчик, сообщили агентству ЛЕТА в Госполиции.

Авария произошла во второй половине дня. Машина «VW Passat», которой управлял 81-летний водитель, столкнулась с идущим навстречу автомобилем «Honda», за рулем которого находился мужчина 1955 года рождения, а также автомашиной «Opel», которой управлял мужчина 1976 года рождения.

В результате столкновения пострадали водитель «VW Passat», пассажиры «Honda» - 58-летняя и 36-летняя женщины, а также пассажиры «Opel» - мальчики 11 лет и 2 лет.

Все пострадавшие доставлены в больницу.

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