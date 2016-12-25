Парень вывалился из машины прямо на ходу

После аварии на автотрассе Валмиера-Смилтене несколько девушек попали в больницу. В медучреждении оказался и молодой человек, выпавший из машины во время движения, сообщили агентству ЛЕТА в Госполиции.

Сегодня около 1.30 часов ночи в Трикатской волости Беверинского края на трассе Валмиера-Смилтене женщина, управлявшая автомобилем «Renault Clio», неверно выбрав скорость движения, съехала с дороги. Машина перевернулась.

После дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в больницу доставлены водитель машины и пассажиры - две молодые женщины 1993 года рождения.

В свою очередь около 5.22 утра в Берзской волости на трассе Елгава-Добеле-Аннениеки молодой человек 1995 года рождения на ходу открыл дверь автомашины «Renault Master» и выпал из нее на проезжую часть. Он доставлен в больницу.

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В субботу за управление автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения было задержано 29 водителей, сообщает Госполиция.

Всего за минувшие сутки зарегистрировано 50 ДТП, в которых пострадало девять человек.