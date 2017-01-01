Криминальный ТОП: трагедия в Бабите, секс у Милды, шпионские страсти и «грязные» машины за 22 млн

 
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Первый в Латвии процесс: Обвиняемому в участии в конфликте в Сирии грозит пожизненное

Фото: Коллаж ТВНЕТ

Уходящий год был ярким и богатым на новости, в том числе и криминальные. Предлагаем подборку основных событий, которые никого не оставили равнодушными.

Итак, чем же нам запомнился год Огненной обезьяны, какое наследство она нам оставит, что заберет с собой, а что перейдет в следующий год - Красного петуха.

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Первый в Латвии процесс: Обвиняемому в участии в конфликте в Сирии грозит пожизненное

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