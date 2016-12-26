В тяжелом ДТП в Эстонии погибла гражданка Латвии

 

Фото: postimees.ee

Сегодня ночью в Харьюском уезде Эстонии произошло ДТП: машина врезалась в дерево. В результате аварии погибла женщина, которая находилась на пассажирском сидении.

Сообщение об автомобильной аварии на 8-м километре дороги Таллинн-Саку-Лаагри поступило в кризисный центр в 00.25.

По предварительным данным, машина Volkswagen с латвийскими номерами двигалась из Таллинна в сторону Саку, но по неизвестной причине автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево.

Из машины вылетела 31-летняя гражданка Латвии, которая от полученных травм скончалась на месте.

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K моменту прибытия на место происшествия сотрудников правоохранительных органов там находился мужчина с признаками алкогольного опьянения, медпомощь ему не понадобилась. Предположительно, он также гражданин Латвии. Для установления личности он был доставлен в отделение полиции. Обстоятельства ДТП устанавливаются полицией.


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