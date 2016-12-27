Пропавшая в Резекне пожилая женщина найдена без признаков жизни

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Печальные новости: 82-летняя Олимпиада БОЛЬШАКОВА, жительница Резекне, которая 21 декабря вышла в магазин и не вернулась, сегодня найдена без признаков жизни.

Об этом сообщает новостной резекненский портал www.46.lv, co ссылкой на запись в социальной сети facebook внучки пропавшей.

Выражаем самые глубокие соболезнования родным и близким!

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В Резекне 82-летняя женщина вышла в магазин и пропала

Фото: Фото из архива

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Напомним, 82-летняя Олимпиада БОЛЬШАКОВА, жительница Резекне, в среду, 21 декабря 2016 года около 19:00 вышла в магазин, который находится в районе улицы Букмуйжас и назад не вернулась. Последний раз ее видели в тот же день в 7 вечера на перекрестке улиц Тынянова и Варславана: шла, предположительно, в сторону Резекне.

На сей раз, из-за дальности расстояния, добровольцы Bezvests.lv физических поисков пропавшей женщины не проводили. По информации резекненского новостного портала 46.lv, внучка 82-летней Олимпиады Большаковой, жительницы Резекне, Алина Смирнова, в социальной сети Facebook сегодня сообщила печальную новость о том, что «бабушка нашлась, но без признаков жизни»

Соболезнуем родным и близким!


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