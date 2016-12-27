В выходные дни полиция передала медикам двух нетрезвых подростков

 

Фото: Edgars Kalmēns/TVNET

25 декабря после обеда Рижская муниципальная полиция получила информацию о несовершеннолетней компании, гуляющей по улицам Болдераи, которая, судя по всему, находится в нетрезвом состоянии.

Проверив указанную территорию полиция заметила мальчика, лет 12-ти, который, увидев патруль, принялся бежать, но не мог устоять на ногах и упал.

Полицейские поспешили к мальчику и попытались его поднять. Но

ребенок был в очень сильном алкогольном опьянении и не мог передвигаться самостоятельно.

На вопрос, что случилось, он признался, что выпивал.

Полиция незамедлительно вызвала Неотложную скорую помощь. В ожидании медиков мальчику стало плохо и его вырвало. Подъехавшие медики оказали парню первую помощь.

Через некоторое время к полицейским подошла женщина, которая представилась матерью подростка. О том, что происходит с ребенком, женщина узнала от соседей. Мать не знала с кем выпивал ее сын и какие алкогольные напитки употреблял.

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Медики решили госпитализировать мальчика, чтобы провести дополнительное обследование.

В свою очередь 26 декабря был получен вызов в Агенскалнс, где на тротуаре спала несовершеннолетняя девочка, которая, возможно, также находилась в нетрезвом состоянии.

Очевидец рассказала подоспевшим на место происшествия полицейским, что по дороге домой заметила на тротуаре девочку. Она подошла к ней и спросила о самочувствии, а также о необходимости вызывать скорую помощь.

Поскольку ребенок был несовершеннолетний женщина вызвала и скорую помощь, и полицию. Полиция подоспела раньше и пыталась поговорить с девочкой, но она не смогла ответить ни на один вопрос. Прибывшие медики приняли решение подростка госпитализировать.

В обоих случаях материалы дела переданы для оценки в отдел по профилактики детских правонарушений Рижской муниципальной полиции.


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