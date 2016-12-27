C крыши бывшего завода радиотехники полицейские сняли подростка

 

Во второй половине дня 26 декабря сотрудники Рижской муниципальной полиции отправились на вызов в Иманту, где наблюдательный очевидец заметил, как по заброшенному зданию завода разгуливает подросток.

Осмотрев указанную территорию, на крыше 16-этажного здания бывшего завода радиотехники полицейские встретили молодого человека, который позже объяснил, что забрался туда с целью посмотреть панораму и сделать несколько фотографий.

Парень рассказал, что перелез через забор, и незаметно проскользнув мимо охранников, попал в здание.

Полицейские объяснили парню, что запрещено находиться в здании или помещениях, где не ведется хозяйственная деятельность, а также в строениях, которые частично разрушены, если их собственник закрыл окна и двери для входа посторонних лиц и установил предупредительные знаки.

Направляясь к оперативной машине сотрудники полиции встретили еще двоих мужчин, которые пытались тем же способом проникнуть в заброшенное здание. Со взрослыми мужчинами также провели беседу и разъяснили запрет.

О поведении юноши по телефону проинформирована его мама, в свою очередь в отношении мальчика составлен протокол о профилактической беседе.

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