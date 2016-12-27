На ул. Барона образовался провал под мостовой

На ул. Кр. Барона из-за повреждения инженерно-технических коммуникаций образовался провал под брусчаткой, сообщила агентству ЛЕТА представитель департамента сообщения Уна Ахуна-Озола.

Представители департамента, обследовав место аварии, констатировали, что причина провала - размыв, который возник из-за поломки сетей. В ближайшее время причины аварии будут устранены.

Департамент сообщил, что на ул. Барона были проведены работы по восстановлению покрытия, в которые не входила перестройка и замена коммуникаций. Поэтому напрямую с работами по восстановлению покрытия данная поломка не связана.

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Aizvērt Завершился ремонт на ул. Кр. Барона Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET







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В социальной сети «Facebook» жители Риги сообщают, что на ул. Барона под и между плитками размыт песок, и под велополосой местами образовались ямы глубиной 30-50 см, над которыми брусчатка «висит в воздухе».

























































Aizvērt Бардак на ул. Барона Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







Ремонтные работы на ул. Барона завершились 10 октября, а затем в течение месяца устранялись возникшие дефекты. Строители получили за работу на 7000 меньше, чем предусматривалось договором. Дефекты были устранены в гарантийный срок на средства подрядчика.