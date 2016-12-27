Мужчина напал на контролера в общественном транспорте

 

Фото: Rīgas Pašvaldības policija

В конце прошлой недели, за нападение на контролера общественного транспорта, Рижской Государственной полицией был задержан 32-летний мужчина.

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Проводя проверку в 19 троллейбусе, один из контролеров, зайдя в вышеупомянутый транспорт, был тут же от туда вытолкан. В то же самое время, нарушитель пытался быстро покинуть место события.

Убежать безбилетнику не удалось, и после неудачной попытки бегства, мужчина начал руками и ногами избивать контролера.

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Агрессивный пассажир был тут же задержан работниками полиции, а контролер изъявил желание обратиться в Государственную полицию.

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