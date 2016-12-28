В автоаварии в Риге пострадали шесть человек, в том числе трое детей

Вчера в Риге на перекрестке улиц Юглас и Мурьяню произошло столкновение двух легковых автомобилей, в котором пострадали шесть человек, в том числе трое детей.

Как сообщили в Государственной полиции, авария произошла около восьми часов вечера, когда на перекрестке улиц столкнулись автомобиль «Honda», которым управляла женщина 1990 г. рожд., и автомашина «VW», за рулем которой находилась женщина 1989 г. рожд.

В аварии пострадали водитель автомобиля «Honda» и ее пассажиры - мужчина 1956 г. рожд., который с травмами доставлен в больницу, и девочка 2010 г. рожд., которой госпитализация не потребовалась. Также в ДТП пострадали пассажиры «VW» - мужчина 1981 г. рожд. и мальчики 2015 и 2011 г. рожд., которые с травмами доставлены в больницу.

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