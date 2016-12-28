Полицейские применили слезоточивый газ, чтобы остановить драку

 

Фото: Муниципальная полиция

Работники Рижской муниципальной полиции, патрулируя район улицы Альфреда Кальниня, заметили трех мужчин, которые дрались между собой.

Стражи порядка поспешили к драчунам и, чтобы завершить конфликт, вынуждены были применить слезоточивый газ. Учитывая, что у всех мужчин были видны телесные повреждения, на место происшествия была вызвана машина скорой помощи.

Один из пострадавших рассказал, что вышел с другом из бара, когда к ним подошел незнакомый мужчина, напавший на них и прысвнуишй им в глаза перечный газ.

После непродолжительного времени на место событий поспела скорая помощь , которая констатировала, что мужчины в госпитализации не нуждаются.

Оба мужчины высказали претензии к нападавшему и хотели направиться в ближайшее отделение Госполиции, чтобы написать на него заявление.

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