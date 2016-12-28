В Риге в условиях повышенной опасности приземлился самолет airBaltic

Вечером в среду в аэропорту «Рига» в режиме повышенной опасности приземлился рейс airBaltic из Копенгагена.
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Как отметила представитель аэропорта Лаура Карните, самолет приземлился успешно, однако причин ожидания самолета в режиме повышенной опасности она не открыла.
Как в Twitter написал член правления аэропорта Талис Линкайтс, проблемы были связаны с шасси.Еще по этой теме
Как сообщили в Службе неотложной медицинской помощи, в аэропорт выехали бригады медиков, однако уже через неполные 20 минут они были отозваны.
Согласно сайту авиакомпании airBaltic, по расписанию рейс ВТ136 их Копенгагена в Ригу должен был приземлиться в 17:30, однако самолет прилетел лишь в 18:48.
По информации портала flightradar24, самолет «Bombardier Dash 8 Q400» сделал несколько кругов над аэропортом перед посадкой.
Напомним, 17 сентября этого года взлетно-посадочная полоса аэропорта была закрыта, так как по техническим причинам рейс airBaltic BT641 с самолетом «Bombardier Q400 NextGen» из Риги в Цюрих совершил посадку в Риге в обстоятельствах повышенной опасности. У самолета появились проблемы с передними шасси.
В самолете находилось 63 пассажира, двое из которых были детьми, а один - младенцем. В результате посадки люди не пострадали.