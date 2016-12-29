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В дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) в Латвии вчера пострадали два пешехода, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

В Риге на перекрестке улиц Бривибас и Миера автомашина «Volkswagen» сбила женщину 1984 г. рожд., а на ул. Лиелирбес автомобиль сбил женщину 1979 г. рожд.

Обе пострадавшие женщины были доставлены в больницу.

Всего за прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 65 ДТП и 12 пострадавших.

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За минувшие сутки в Латвии оформлено 160 протоколов об административном нарушении за превышение разрешенной скорости движения, задержаны три автоводителя в нетрезвом состоянии.


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