34% погибших в ДТП за год в Латвии – пешеходы

 

Фото: Ieva Lūka / LETA

Получая официальную информацию от Государственной полиции, специалисты Latvijas Valsts ceļi (LVC) регулярно, с начала нынешнего года, пополняют карту с данными о ДТП на государственных автодорогах, в результате которых были пострадавшие или погибшие люди. Около каждого происшествия имеется описание аварии, время, а также данные о пострадавших или погибших.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Интерактивная карта доступна здесь.

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Всего с начала 2016 года на карте отмечено около 90 ДТП с погибшими и примерно 300 ДТП с пострадавшими. По обобщенным данным полиции, результатом гибели в ДТП для 36% жертв является столкновение; 34% погибших — это пешеходы; 16% погибли в перевернувшихся машинах; 9% — при столкновении автомобилей с препятствиями; 5% погибших — велосипедисты.

На момент 28 декабря 2016 года больше всего тяжелых ДТП произошло в окрестностях Риги — на окружных дорогах Саласпилс-Бабите(A5) и Балтэзерс-Саулкалне (A4), а также на Лиепайском шоссе (A9) под Салдусом и Броцены и на Вентспилсском шоссе (A10) под Тукумсом.

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