Рейс «airBaltic» в Париж на новом самолете «CS300» не совершил посадку из-за тумана

 

Фото: Ieva Čīka / LETA

Сегодняшний рейс латвийской национальной авиакомпании «airBaltic» в Париж на новом самолете CS300 не совершил посадку из-за тумана и был перенаправлен во Франкфурт, сообщил агентству ЛЕТА представитель авиакомпании Янис Ванагс.

Аналогичная ситуация сложилась вчера, 28 декабря, когда рейс на новом самолете в Амстердам из-за тумана был перенаправлен в Дюссельдорф.

Ванагс пояснил, что CS300 - совершенно новый самолет, и примерно полгода он будет находиться в периоде «разогрева», то есть в случае, если погодные условия не соответствуют минимальным требованиям безопасности, самолет не садится.

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Ванагс добавил, что это обычная практика для новых самолетов.

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Как сообщалось, «airBaltic» заказала у канадского производителя «Bombardier» 20 самолетов «CS300». Первые коммерческие рейсы на новом самолете состоялись в середине декабря.


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