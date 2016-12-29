Муниципальная полиция задержала подростка, находящегося в розыске

 

Фото: Evija Trifanova / LETA

В ночь на 27 декабря Рижская муниципальная полиция получила информацию, что в одну из Рижских больниц доставлена некая несовершеннолетняя девочка, которая, возможно, находится в розыске.

Стражи порядка незамедлительно отправились в лечебное заведение, где работница приемного покоя пояснила, что девочка, как только услышала о том, что приедет полиция, тут же сбежала. Медицинская помощь ей не требовалась.

Но девочку задержали охранники больницы, которые осматривали в этот момент территорию. Подоспевшие полицейские пытались объяснить причину своего приезда, на что девочка отрезала, что ей все равно и пусть они делают, что хотят.

Полицейские объяснили ребенку, что вместе с ней направятся в Госполицию, однако девочка снова попыталась убежать.

Чтобы она не смогла причинить вред окружающим и себе, на девочку пришлось надеть наручники.

Реклама

После того, как 14-летняя девочка успокоилась, ее передали в отдел превентивной работы с несовершеннолетними Госполиции.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 93000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 124300 EUR
Дом
Дом, Rīga, 125000 EUR

reklama.vesti.lv

Известная российская певица больна раком Showbiz

Известная российская певица больна раком

Ученые: тяга к наркотикам сохраняется даже после смерти Hi-Tech

Ученые: тяга к наркотикам сохраняется даже после смерти

Неудачный прыжок на обледеневшем батуте сделал девочку звездой Hi-Tech

Неудачный прыжок на обледеневшем батуте сделал девочку звездой

Юная звезда в теле покоряет мир: новой модели plus size всего 19 Wo&Men

Юная звезда в теле покоряет мир: новой модели plus size всего 19

Джоли сделала подарок Питту на Рождество Wo&Men

Джоли сделала подарок Питту на Рождество

Происшествия и ЧП

Полиция

TVNET спрашивает

Сколько денег ты планируешь потратить на новогодние подарки? 2

Izvēlies atbildi

lsm.lv

Реклама



Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
18 000 EUR
Дом
Дом Gauja
170 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
100 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
prisma.lv
http://alkoutlet.lv
Dr.Lensor

Темы

 