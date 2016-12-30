Вчера в ДТП пострадали пять человек

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

Вчера в ДТП пострадали пять человек, что меньше, чем среднестатистический показатель.

В 15.40 в Сигулдском крае мужчина 1981 г. рожд. на автомашине «Mitsubishi» столкнулся с автомашиной «Dodge», которую вел мужчина 1965 г. рожд. После аварии в больницу доставлены водитель «Mitsubishi» и пассажирка 1989 г. рожд.

В Медумской волости Даугавпилсского края мужчина 1980 г. рожд. на автомашине «Шкода Octavia» наехал на пешехода 1976 г. рожд., который находился на проезжей части дороги. В больницу попали оба мужчины.

Вчера в Латвии зарегистрировано 62 ДТП.

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