В пожарах пострадали шесть человек, в том числе двое пожарных

В минувшие сутки в пожарах в Латвии пострадали шесть человек, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.

В 22.30 поступил вызов на ул. Лубанас в Риге, где горел двухэтажный жилой деревянный дом. Из дома спасено пять человек, в том числе двое были переданы врачам. До прибытия пожарных из дома собственными силами выбрались семь человек.

При тушении пострадали двое пожарных, которые были госпитализированы. Площадь пожара составила 240 кв.м. Ликвидирован он был в 4.30 утра.

В Ранкской волости Гулбенского края в пожаре пострадал 80-леьний мужчина.

Всего вчера в Латвии потушено 17 пожаров, в том числе три в Риге и 14 в регионах.