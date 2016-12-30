Каков номер страницы, такова и цена: как полицейские просят взятку

Прокуратура привлекла к ответственности работника Государственной полиции за вымогательство и получение взяток.

В деле сказано, что 23 мая некий работник Государственной полиции остановил машину, которая пересекла перекресток на красный свет светофора. Уполномоченное лицо обратилось к автоводителю, отметив, что за данное нарушение грозит штраф в размере 120 евро и 4 штрафных пункта.

Полицейский, находясь в рабочем транспортном средстве, сказал нарушителю, чтобы тот указал место происшествия по книге правил дорожного движения. Позже, работник полиции, приоткрыв книгу на 60 странице, отдал ее водителю, тем самым, сделав запрос о взятке, используя свое служебное положение. Нарушитель отправился обратно к себе в машину, взял 60 евро и положил в книгу Правил дорожного движения. Должностное лицо взятку принял.

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После этого, работник государственной полиции, не составив административный протокол за нарушения правил дорожного движения, отдал указанной персоне водительское удостоверение и технический паспорт, совершив таким действием уголовное преступление.

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