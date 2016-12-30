ЧП с трамваем в Пардаугаве: движение транспорта восстановлено

Незадолго до 17-ти часов в Пардаугаве было восстановлено движение транспорта, заблокированное из-за схода с рельсов трамвая.
Представитель Rīgas satiksmes Виктор Закис указал, что ЧП не было серьезным, пострадавших нет.
Работникам транспортной компании в течение примерно часа удалось поставить трамвай обратно на рельсы.
Ранее Rīgas satiksme в своем аккаунте в Twitter сообщило, что в 16:03 из-за технических проблем приостановлено движение трамваев на маршрутах 2,4,5,10 по направлению в Пардаугаву.
No plkst.16:03 Uzvaras bulv. un Slokas i. krustojumā tehnisku problēmu dēļ 2.,4.,5.,10.tramv. ir apstājusies kustība virzienā uz Pārdaugavu.— Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) December 30, 2016