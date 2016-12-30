ЧП с трамваем в Пардаугаве: движение транспорта восстановлено

Незадолго до 17-ти часов в Пардаугаве было восстановлено движение транспорта, заблокированное из-за схода с рельсов трамвая.

Представитель Rīgas satiksmes Виктор Закис указал, что ЧП не было серьезным, пострадавших нет.

Работникам транспортной компании в течение примерно часа удалось поставить трамвай обратно на рельсы.

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Ранее Rīgas satiksme в своем аккаунте в Twitter сообщило, что в 16:03 из-за технических проблем приостановлено движение трамваев на маршрутах 2,4,5,10 по направлению в Пардаугаву.

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