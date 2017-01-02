Женщину ударили бутылкой от шампанского по голове; четверо пьяных упали с лестницы

 

Фото: Edijs Pālens/LETA

В новогоднюю ночь в больницы доставлены четыре человека, пострадавших во время салюта, в том числе двое детей. Также в больницу попала женщина, которая получила по голове бутылкой от шампанского.

В целом последний день 2016 года и первые часы нового года прошли сравнительно спокойно, трагических происшествий не зарегистрировано, люди получили различные бытовые травмы, рассказала агентству ЛЕТА представитель Службы неотложной медицинской помощи Илзе Букша.

В Латгале в руках у 13-летнего мальчика вспыхнула петарда, а в Курземе во время салюта 11-летний мальчик получил удар инородным телом в глаз. Оба доставлены в больницу.

Реклама

В Риге в больницу попал 42-летний мужчина, которому петарда попала в голову. В Земгале мужчина, запуская петарду, получил ожог ладони. Также он, будучи пьяным, неудачно упал, сломав щиколотку.

28-летняя женщина на общественном праздновании Нового года получила по голове пустой бутылкой от шампанского и также попала в больницу.

Врачи оказали помощь также девятилетнему мальчику, который отравился алкоголем. Серьезные травмы получили четверо мужчин, в пьяном состоянии упавшие с лестниц.

Вчера Служба неотложной медицинской помощи получила 1266 вызовов, в том числе 247 были связаны с травмами. По словам Букши, количество травм примерно равно обычному в выходные дни.



Еще по этой теме
Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Коммерческий
Коммерческий, Mārupe, 2000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 60000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 37000 EUR

reklama.vesti.lv

Зима в бикини: Мария Шарапова проводит отпуск на Гавайях Wo&Men

Зима в бикини: Мария Шарапова проводит отпуск на Гавайях

Настасья Самбурская похвасталась роскошным домом Showbiz

Настасья Самбурская похвасталась роскошным домом

Названо самое страшное место в мире Hi-Tech

Названо самое страшное место в мире

Брэд Питт не смог отметить Новый год с детьми Wo&Men

Брэд Питт не смог отметить Новый год с детьми

Найдена биологическая причина малоподвижного образа жизни Hi-Tech

Найдена биологическая причина малоподвижного образа жизни

Происшествия и ЧП

TVNET спрашивает

Чем Вам запомнилась встреча Нового года? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
65 000 EUR
Дом
Дом Babītes pag.
158 900 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLIS ...
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLIS ...
KLIENTU ATTIECĪBU UN PĀRDOŠANA ...
KLIENTU ATTIECĪBU UN PĀRDOŠANA ...
IT INFRASTRUKTŪRAS KONSULTANTU ...
IT INFRASTRUKTŪRAS KONSULTANTU ...
LIELO KLIENTU MENEDŽERIS/-E
LIELO KLIENTU MENEDŽERIS/-E
http://alkoutlet.lv

Темы

 