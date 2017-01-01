Женщину ударили бутылкой от шампанского по голове; четверо пострадали от петард

В новогоднюю ночь в больницы доставлены четыре человека, пострадавших во время салюта, в том числе двое детей. Также в больницу попала женщина, которая получила по голове бутылкой от шампанского.

В целом последний день 2016 года и первые часы нового года прошли сравнительно спокойно, трагических происшествий не зарегистрировано, люди получили различные бытовые травмы, рассказала агентству ЛЕТА представитель Службы неотложной медицинской помощи Илзе Букша.

В Латгале в руках у 13-летнего мальчика вспыхнула петарда, а в Курземе во время салюта 11-летний мальчик получил удар инородным телом в глаз. Оба доставлены в больницу.

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В Риге в больницу попал 42-летний мужчина, которому петарда попала в голову. В Земгале мужчина, запуская петарду, получил ожог ладони. Также он, будучи пьяным, неудачно упал, сломав щиколотку.

28-летняя женщина на общественном праздновании Нового года получила по голове пустой бутылкой от шампанского и также попала в больницу.

Врачи оказали помощь также девятилетнему мальчику, который отравился алкоголем. Серьезные травмы получили четверо мужчин, в пьяном состоянии упавшие с лестниц.

Вчера Служба неотложной медицинской помощи получила 1266 вызовов, в том числе 247 были связаны с травмами. По словам Букши, количество травм примерно равно обычному в выходные дни.