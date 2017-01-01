В прошлом году в пожарах погибли 95 человек

В прошлом году в пожарах в Латвии погибли 95 человек, свидетельствует статистика Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС).

Четверо погибших были несовершеннолетними, а пострадали в пожарах 300 человек.

Таким образом, в 2016 году по сравнению с двумя предыдущими трагических пожаров было немного больше. В 2014 году в пожарах погибли 94 человека, в 2015 году - 88.

Реклама

В прошлом году сотрудники ГПСС потушили более 9200 пожаров, в том числе более 2000 - в Риге.

Еще по этой теме