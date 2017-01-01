В новогоднюю ночь от пиротехники возникло четыре пожара

На Новый год Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) тушила четыре пожара, связанных с пиротехникой, и в одном из них пострадал человек, сообщила агентству ЛЕТА представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Инта Шабоха.

Первый вызов поступил в 23.42. Пожар возник на балконе пятого этажа девятиэтажного дома на ул. Виршу в Риге. Мужчина 82 лет получил ожоги рук.

Через 12 часов после полуночи пожар возник на ул. Ливземес в Саласпилсе, где петарды пускали с крыши общественного здания, и загорелся ящик с пиротехникой.

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В 00.15 петарда залетела на балкон третьего этажа дома на ул. Ростокас в Риге, вызвав пожар, а в 00.33 аналогичное происшествие произошло на ул. Аугуста в Даугавпилсе.

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