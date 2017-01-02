Представитель полиции: отмечать праздники мы так и не научились

В новогодние выходные задержано большое количество пьяных водителей, и это свидетельствует о том, что отмечать праздники в Латвии по-прежнему не умеют, заявила Латвийскому радио руководитель бюро по надзору и координации движения Госполиции Винета Мистре.

Полиция в праздники работала в усиленном режиме и в основном концентрировалась на поимке нетрезвых водителей. В течение трех дней полиция поймала 50 водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. В прошлом году, когда праздничные выходные были длиннее, полицейские поймали только 37 пьяных автоводителей.

Как сообщает Госполиция, в первый день нового года было поймано 19 водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. Больше всего пьяных водителей полицейские задержали в Риге - семь человек. В Видземе было задержано пять пьяных водителей, в Земгале - четыре, в Курземе - два, в Латгале - один.

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За превышение разрешенной скорости движения полиция задержала 89 водителей, что значительно меньше, чем в будни. В Рижском районе за это нарушение задержано 33 водителя, в Земгале - 22, в Курземе - 14, в Латгале и Видземе - по десять. За агрессивную езду ни один водитель задержан не был.

Во время рождественских каникул было поймано 77 пьяных водителей.

Мистре сообщила, что за новогодние праздники в результате аварии погиб один человек, других серьезных происшествий не было. В целом полиция в выходные зарегистрировала 153 аварии, пострадал 21 человек.

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