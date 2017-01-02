В результате пожара погиб 45-летний мужчина

За прошедшие сутки в результате пожара погиб один человек, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

Вызов на пожар в Каунатской волости Резекненского края пожарные получили в 22.33. Прибыв на место происшествия, они увидели, что горит одноэтажный жилой дом площадью 90 квадратных метров и у него уже обрушилась крыша. В результате пожара погиб мужчина примерно 45 лет.

За прошедшие сутки еще пять пожаров произошло в Риге, два - в других городах, а в регионах ликвидировано семь пожаров.