Из-за пожара повышенной опасности нарушено движение на ул. Гимнастикас

Сегодня в Риге из-за пожара повышенной опасности осложнено движение на ул. Гимнастикас в Пардаугаве.
В Государственной пожарно-спасательной службе агентству ЛЕТА сообщили, что вызов на пожар в двухэтажном жилом доме получен около 13 часов. Дом горит открытым пламенем.
Pamatīgs ugunsgrēks Vienības gatves/ Ģimnastikas ielas krustojumā. Par laimi cietušo nav, bet Ģ.ielā bloķēta satiksme pic.twitter.com/srErqIyWdI— Zane Brikmane (@zanebrikmane) January 2, 2017
Возможно, он был нежилым, но рядом стоят другие дома.
На место происшествия выехали пять пожарных автомашин и 26 пожарных. Сведений о пострадавших и эвакуированных нет.
Движение транспорта ограничено на ул. Гимнастикас от ул. Виенибас гатве по направлению ко 2-й Рижской больнице.