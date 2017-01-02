Из-за пожара повышенной опасности нарушено движение на ул. Гимнастикас

 

Фото: Evija Trifanova/LETA

Сегодня в Риге из-за пожара повышенной опасности осложнено движение на ул. Гимнастикас в Пардаугаве.

В Государственной пожарно-спасательной службе агентству ЛЕТА сообщили, что вызов на пожар в двухэтажном жилом доме получен около 13 часов. Дом горит открытым пламенем.

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Возможно, он был нежилым, но рядом стоят другие дома.

На место происшествия выехали пять пожарных автомашин и 26 пожарных. Сведений о пострадавших и эвакуированных нет.

Движение транспорта ограничено на ул. Гимнастикас от ул. Виенибас гатве по направлению ко 2-й Рижской больнице.


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