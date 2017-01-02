На Новый год в Яунциемском лесу заблудилась женщина с ребенком

Во второй половине дня 1 января работники Рижской муниципальной полиции получили информацию, что в Яунциемсе некая женщина с ребенком, выходя из общественного транспорта, упала и не способна передвигаться самостоятельно.

Приехав на место события полицейский патруль увидел две машины Государственной пожарно-спасательной службы, которые также по вызову принимали участие в поисках женщины с ребенком, якобы, заблудившихся в лесу.

Через некоторое время недалеко от леса спасатели и полицейские заметили женщину 40 лет и мальчика лет 12-ти, который держал собаку.

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Ребенок рассказал, что действительно, выходя из автобуса,

мама по неизвестной причине потеряла способности ориентироваться и отправилась в направлении леса, где и потеряла сознание.

Сама женщина к приезду оперативных служб уже пришла в себя и объяснила, что около двух лет назад у нее были серьезные проблемы со здоровьем, которые, возможно, оставили свои последствия.

На место происшествия явились медики, которые приняли решение незамедлительно госпитализировать женщину. В свою очередь стражи порядка мальчика с собакой доставили по месту жительства, передав его бабушке.