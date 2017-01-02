На Новый год в Яунциемском лесу заблудилась женщина с ребенком

 

Фото: AP/Scanpix

Во второй половине дня 1 января работники Рижской муниципальной полиции получили информацию, что в Яунциемсе некая женщина с ребенком, выходя из общественного транспорта, упала и не способна передвигаться самостоятельно.

Приехав на место события полицейский патруль увидел две машины Государственной пожарно-спасательной службы, которые также по вызову принимали участие в поисках женщины с ребенком, якобы, заблудившихся в лесу.

Через некоторое время недалеко от леса спасатели и полицейские заметили женщину 40 лет и мальчика лет 12-ти, который держал собаку.

Реклама

Ребенок рассказал, что действительно, выходя из автобуса,

мама по неизвестной причине потеряла способности ориентироваться и отправилась в направлении леса, где и потеряла сознание.

Сама женщина к приезду оперативных служб уже пришла в себя и объяснила, что около двух лет назад у нее были серьезные проблемы со здоровьем, которые, возможно, оставили свои последствия.

На место происшествия явились медики, которые приняли решение незамедлительно госпитализировать женщину. В свою очередь стражи порядка мальчика с собакой доставили по месту жительства, передав его бабушке.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 69000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 98000 EUR
Дом
Дом, Cēsis, 83000 EUR

reklama.vesti.lv

Игривый лисенок с острова Русский стал звездой соцсетей Wo&Men

Игривый лисенок с острова Русский стал звездой соцсетей

Три варианта разгрузочных дней после праздников Wo&Men

Три варианта разгрузочных дней после праздников

Медики: Морепродукты предотвращают потерю слуха у женщин Hi-Tech

Медики: Морепродукты предотвращают потерю слуха у женщин

Названо самое страшное место в мире Hi-Tech

Названо самое страшное место в мире

Настасья Самбурская похвасталась роскошным домом Showbiz

Настасья Самбурская похвасталась роскошным домом

Происшествия и ЧП

TVNET спрашивает

Чем Вам запомнилась встреча Нового года? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Ķekavas pag.
100 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
90 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
PĀRDOŠANAS INŽENIERIS/-E
PĀRDOŠANAS INŽENIERIS/-E
VEIKALA VADĪTĀJU (DAUGAVPILĪ)
VEIKALA VADĪTĀJU (DAUGAVPILĪ)
FINANŠU DATU ANALĪTIĶIS/-E
FINANŠU DATU ANALĪTIĶIS/-E
KLIENTU KORPORATĪVO MENEDŽERI ( ...
KLIENTU KORPORATĪVO MENEDŽERI ( ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 