Пьяный рижанин задержан за попытку убийства 82-летней матери

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Diāna Lozko / LETA

Госполиция сообщает, что рижанин 1966 года рождения задержан по подозрению в попытке убийства своей 82-летней матери.

Женщина 1934 года рождения была доставлена в больницу 29 декабря с тяжкими телесными повреждениями.

Полиция выяснила, что вероятным подозреваемым в избиении женщины является ее сын, который жил вместе с ней и, по информации правоохранителей, не раз поднимал на нее руку. Мужчина был задержан, причем в состоянии опьянения -- в его крови на тот момент находилось 4 промилле алкоголя.

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Задержанный свою вину признал, мотивы его поступка на данный момент неизвестны.

Госполиция попросила арестовать задержанного, но суд счел эту просьбу необоснованной. На данный к мужчине применены меры безопасности, не связанные с содержанием под стражей.

В связи со случившимся начат уголовный процесс. Если мужчина будет признан виновным, ему может грозить наказание от лишения свободы на срок от 5 до 20 лет до пожизненного заключения.


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